Silvia Severino, psicóloga: "Si siempre estás al límite no es mal carácter, es algo mucho más profundo"

Seguro que has vivido una situación limite y la única forma de desahogarte haya sido contestando mal al que tienes delante, siendo normalmente las persona más cercana a nosotros. A mi me ha pasado y la mayoría de las ocasiones lo he asociado a un mal carácter. Sin embargo, la psicóloga Silvia Severino explica que es algo más profundo y que se trata de una conducta que adoptamos fácilmente.

"Muchas personas no reaccionan con ira por ser intensas, sino por protección", aclara la psicóloga Silvia Severino. Para gestionar la ira, se debe mantener la calma, escuchar activamente sin juzgar y validar los sentimientos. Por ello, es necesario crear un espacio seguro en el que poder expresarse e identificar cuáles son los desencadenantes para el enfado. Así que para controlar la ira, será necesaro llevar a cabo técnicas de relajación, aprender a respirar profundo y usar una comunicación asertiva. Todas estas se tratan de estrategias asertivas.

La protección se manifiesta cuando una persona ha pasado por mucho y la mente utiliza el enfado como escudo automático. Esto se relaciona también con la alexitimia.

Qué es la alexitimia

Es un rasgo psicológico caracterizado por la dificultad para identificar, comprender y expresar emociones. Aunque no se considera un trastorno en sí mismo, suele aparecer asociada a diversas condiciones como la ansiedad, la depresión o algunos trastornos del neurodesarrollo. Su influencia en la vida emocional y en el estado de ánimo es profunda, porque las emociones no solo deben sentirse, sino también interpretarse y comunicarse para poder gestionarlas adecuadamente.

Una persona con alexitimia suele experimentar las emociones como sensaciones físicas confusas: presión en el pecho, nudo en la garganta, tensión muscular o cansancio extremo. Lo que para otros sería claramente tristeza, miedo o enfado, para alguien con alexitimia puede percibirse únicamente como malestar corporal.

La relación entre alexitimia y estado de ánimo también se manifiesta en la dificultad para regular las emociones. Identificar cómo nos sentimos es el primer paso para manejarnos emocionalmente; si no podemos hacerlo, las emociones tienden a intensificarse o volverse crónicas. Esto explica por qué las personas con alexitimia pueden experimentar explosiones de ira inesperadas, episodios de ansiedad sin causa aparente o una tristeza difusa que se prolonga en el tiempo. La falta de claridad emocional suele derivar en un estado de tensión constante, que puede afectar al bienestar general.

Las personas con alexitimia pueden parecer fríos, indiferentes o poco empáticos, aunque en realidad no sean así. Esta desconexión social puede alimentar sentimientos de soledad y baja autoestima, afectando de nuevo al estado de ánimo. La persona puede llegar a creer que “no encaja” o que los demás no la comprenden, lo que aumenta la vulnerabilidad emocional.

Por otro lado, la alexitimia influye en la toma de decisiones, ya que muchas elecciones cotidianas se basan en la intuición emocional: qué nos hace sentir tranquilos, motivados o satisfechos. La persona puede experimentar inseguridad, dudas persistentes o miedo a equivocarse, lo cual repercute negativamente en su bienestar emocional. Esto no impide desarrollar estrategias para mejorar la relación con las emociones. El trabajo terapéutico, la educación emocional y el entrenamiento en reconocimiento corporal pueden ayudar a crear un puente entre sensación y significado.

Así que lo que realmente hay dentro de este mal carácter es dolor y miedo, pero solo sale rabia. Y lo peor de todo es que con los desconocidos son muy amables, pero con los que quieren, con los de casa, son duros con las palabras y te rompen. Esa es la forma en la que aprendieron a sobrevivir emocionalmente.

