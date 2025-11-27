Estas son las tres razones por las que este psicólogo no habla inglés con sus hijos

Muchas personas que saben a la perfección otro idioma distinto a la lengua materna porque haya estado viviendo fuera anteriormente, decide transmitirselo a los hijos cuando los tiene. Sin embargo, este no es el pensamiento del psicólogo Alvaro Bilbao, mostrándose con una opinión diferente al respecto. Aunque ha vivido cuatro años en Estados Unidos y considera que habla inglés bastante bien, no lo comparte con sus descendientes y tiene las razones de por qué no lo hace.

Tres razones para no hablar a los más pequeños en un idioma diferente a la lengua materna

Para entender desde el punto de vista psicológico porque no se debería hacer, Álvaro Bilbao expone tres razones muy lógicas y sencillas:

La primera razón es fonológica . En inglés hay algunos fonemas que no existen en castellano. Nuestro cerebro no es capaz de procesar bien esos fonemas y eso hace que pronunciemos mal muchas palabras y no hagamos bien ni las pausas ni la acentuación. Al no ser nativo estaría enseñándoles sin quererlo a pronunciar mal en lugar de bien.

. En inglés hay algunos fonemas que no existen en castellano. Nuestro cerebro no es capaz de procesar bien esos fonemas y eso hace que pronunciemos mal muchas palabras y no hagamos bien ni las pausas ni la acentuación. Al no ser nativo estaría enseñándoles sin quererlo a pronunciar mal en lugar de bien. La segunda razón es energética . Hablar en una segunda lengua consume mucha energía. Energía que los que somos padres y madres necesitamos desesperadamente, especialmente si queremos gestionar situaciones difíciles con calma.

. Hablar en una segunda lengua consume mucha energía. Energía que los que somos padres y madres necesitamos desesperadamente, especialmente si queremos gestionar situaciones difíciles con calma. Y la tercera es emocional. Al principio simplemente no me sentía cómodo hablándoles en inglés, nada más. Pero luego descubrí distintos estudios que demuestran que cuando hablamos en una segunda lengua sobreimplicamos el hemisferio izquierdo, que es puramente racional, mientras que cuando hablamos nuestra lengua materna implicamos más al hemisferio derecho, que es más empático, y emotivo. Siempre vamos a demostrar y sentir más empatía, afecto y cariño cuando hablamos en nuestra lengua materna. Y eso para mí es irrenunciable cuando hablo con mis hijos.

Cuáles son los métodos principales para que los niños aprendan un nuevo idioma

Existen varios métodos respaldados por la ciencia ideales para que los niños aprendan una segunda lengua. En este caso el inglés, pero es aplicable a cualquier otra. Por un lado, la inmensión lingüistica que significa que se debe adaptar a los más pequeños al entorno deseado donde se práctica ese idioma. Se hace una exposición constante y los contextos cotidianos son claves para conseguir una adquisición natural del lenguaje.

A través del juego y la interacción, estos son dos buenos métodos de aprendizaje. Es una de las herramientas fundamentales y se trata de que los niños adquieran de forma natural y atractiva las palabras y las estructuras. Las canciones y las actividades sociales son otra manera de hacerlo sin que implique mucho esfuerzo.

Si queremos que lo adquieran de forma natural, la mejor opción es que sigan las reglas gramaticales de manera intuitiva. No es recomendable que las memoricen, como ha sucedido con la primera lengua. Al escuchar hablar una lengua constantemente, por canciones, películas, libros o conversaciones, esto ayuda a que el cerebro reconozca ciertos patrones y se desarrolle la comprensión y la producción oral.

No se trata de que solo aprendan el idioma, sino que se debe combinar con gestos, imágenes, actividades visuales que creen un vínculo más fuerte entre las palabras y su significado.

