Cuando uno quiere hijos y el otro no: cómo afrontar la conversación más difícil en la pareja sin romperla

Formar una familia implica tomar grandes decisiones en pareja. Una de ellas es decidir si se quiere o no tener hijos. Sin duda, para muchas presenta una realidad muy distinta a la que les hubiese gustado vivir. Incluso, algunas de ellas se tienen que someter a una separación porque la decisión que se toma no fortalece y acaba rompiendo la relación.

Tres aspectos que se deben abordar antes de tomar una decisión

Antes de tomar una decisión, según la psicóloga Ana Hidalgo, hay tres aspectos que se deben valorar para intentar llegar a un acuerdo y que la persona que se muestra más reticente al hecho de tener hijos acabe cediendo por la otra.

Por un lado, se deben descubrir cuáles son los anhelos y los deseos de cada uno de los individuos que forman la pareja. Es cierto que, aunque se pueda pensar que se tienen muy claros, la psicóloga confirma que no es así y que en terapia se ha encontrado con distintas situaciones. Así que se debe hacer ese descubrimiento y averiguar de dónde nace el anhelo por tener hijos o de donde surge ese rechazo.

Después de haber descubierto los motivos, el siguiente paso es la comunicación directa y sincera con la pareja. Cuando se dan conversaciones importantes, por los nervios o por falta de claridad, nos podemos olvidar de dar alguna información. La empatía debe prevalecer para llegar a un mejor entendimiento.

Buscar soluciones es la última de las medidas. Al principio, nuestros pensamientos tienden a ser extremos, pero con ello no llegaremos a un entendimiento. Actualmente, existen alternativas como afrontar la maternidad o paternidad desde la soltería y seguir con la misma pareja sin implicación. Es cierto que, es una decisión que no se da frecuentemente, pero cada relación es única.

En los últimos años, incluso décadas, se ha vivido un descenso de la natalidad. Los últimos datos proporcionados por la INE, demuestran estos datos. En 2023 se registró una bajada de un 2,6% y el número de hijos por mujer se redujo un 1,2%. Además, los matrimonios también bajaron un 3,2%.

Referencias bibliográficas: