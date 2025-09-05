Estas son las cinco frases que darán seguridad a tu hijo en su primer día de colegio: "Es difícil separarse"

Los niños vuelven al colegio después de las vacaciones. Esta situación supone un reto tanto para ellos como para los padres. Sin embargo, los psicólogos aconsejan sobre las mejores frases que se les puede expresar a los más pequeños para que estos estén más tranquilos, seguros y encuentren más motivados. Igualmente, cada uno es diferente y se muestra de forma distinta. "Las dos últimas son mis favoritas como padre y psicólogo", indica Álvaro Bilbao.

Comportamiento de los niños el primer día de colegio

Como comentaba anteriormente, cada niño muestra unas emociones diferentes. Igualmente, muchos de ellos siguen el mismo patrón según la psicología. Por ejemplo, muchos de ellos se enfrentan a la situación a través del llanto y las protestas. Se trata de un mecanismo que les ayudará a entender que la separación es temporal. Los más pequeños, en sus primeros años, pueden tener ansiedad por separación. Ven en sus progenitores las figuras de la seguridad y sin ellos sienten miedo. Esto puede acarrearles hasta molestias físicas como dolores estomacales. Otros son más observadores y silenciosos, sin participar en el proceso. Es normal porque necesitan un tiempo para analizar el nuevo entorno antes de explorarlo. También, se pueden encontrar aquellos que muestran entusiasmo y curiosidad desde el primer día, pero este es el grupo minoritario. Suele producirse en chicos y chicas más extrovertidos y que han tenido experiencias previas en guarderías.

Periodo de adaptación

Casi todos los colegios, cuentan con un periodo de adaptación tanto en niños pequeños como en adolescentes donde se dan las claves de como será el curso. Evidentemente, para todos no es el mismo proceso y los más pequeños lo viven como una forma de acostumbrarse a ese nuevo espacio que tendrán que explorar a posteriori, incluidas las personas que resultan desconocidas como son los profesores y los compañeros. Su duración depende de muchos factores: la edad, el carácter, las experiencias previas y el acompañamiento familiar. Puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas.

Etapas del periodo de adaptación

Dentro del periodo de adaptación, el niño o la niña puede pasar por distintas etapas que junto a los profesores y compañeros y con el apoyo de los padres superará a la perfección a pocos días de comenzar el colegio.

Etapa de protesta: El niño llora, se aferra a sus padres y muestra rechazo a quedarse en la escuela. Este comportamiento es normal y no debe interpretarse como un fracaso, sino como parte de la transición. Etapa de desesperanza o tristeza: Cuando percibe que la separación es inevitable, el niño puede volverse más callado, pasivo o retraído. En realidad están procesando la situación. Etapa de adaptación: Poco a poco, el pequeño empieza a confiar en los maestros, descubre actividades atractivas y se relaciona con otros niños. El llanto se reduce o desaparece y empieza a disfrutar de la rutina escolar.

Cinco frases que darán más seguridad a los niños el primer día de colegio

Luego vengo a buscarte. Los niños piensan en presente y no en futuro. Así que esta frase le ayudan a calmar su mayor miedo. Esto es que te olvides de ellos. Sé que puedes conseguirlo. Estas son cuatro palabras que le darán mucho valor a porque les harás sentir que confías en sus capacidades. David o Marta te van a ayudar. Decir el nombre de la profesora o profesor porque eso lo identifica figura de referencia y dará al niño mucha tranquilidad. Es difícil separarse. Cuando se vea al niño dudar, es un buen momento para decir esta frase y acompañarlo de un abrazo Así se le hace saber que se le comprende y que es normal que se sientan así. Además, él o ella dará el siguiente paso y eso le hará más fuerte. Pásatelo genial. Esta es la mejor frase porque si los padres expresan ese entusiasmo los niños se encontrarán más seguros y calmados y se esforzarán por disfrutar.

