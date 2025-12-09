"Una toma crónica de Omeprazol se asocia con osteoporosis", explica una médica experta en metabolismo

Muchas personas toman Omeprazol diariamente, pero pocas conocen la importancia que tiene este fármaco. Es necesario tener en cuenta para qué sirve y cómo puede afectar a nuestra salud. Por ello, la médico experta en metabolismo explica cuáles son sus fundamentos: "Es un medicamento seguro cuando está indicado, en el tratamiento de úlceras gástricas, duodenales, esofagitis y durante el Helicóbacter pylori". Ahora bien, si se toma cuando no es debido puede producir: "Menos hierro, vitamina B12, magnesio, vitamina C, vitamina D, ácido fólico y peor, digestión de proteínas".

El hecho de que su uso se cronifica durante meses o años o se toma de manera preventiva para evitar las digestiones pesadas hace que se bloquee la producción necesaria de ácido gástrico. El cuerpo, cuando produce algo, es porque lo necesita y se necesita el ácido, primeramente, para absorber correctamente vitaminas tan importantes como la vitamina B12, minerales tan importantes como el hierro, pero también se necesita indirectamente para activar, por ejemplo, la vitamina C, al igual que para absorber el ácido fólico y el calcio.

De hecho, una toma crónica de Omeprazol se asocia con osteoporosis. Y, por otra parte, cuando lo tomamos y bloqueamos la producción de ácido, se dificulta la correcta digestión de proteínas porque para digerir las proteínas necesitamos activar una enzima que se llama pepsinógeno en pepsina. Si no lo necesitas y te lo hemos recitado un médico, no lo tomes preventivamente. Hay alternativas y en el caso de que tú tengas que tomar sí o sí el Omeprazol crónico, asegúrate de que estos micronutrientes los tienes cubiertos.

Cuando es mejor tomar el Omeprazol

En general, el mejor momento para tomar Omeprazol es por la mañana, en ayunas, entre 30 y 60 minutos antes del desayuno. La razón es que este medicamento actúa inhibiendo las bombas de protones que se activan cuando el estómago comienza a producir ácido, proceso que se estimula principalmente con la primera comida del día. Al tomarlo antes de ingerir alimentos, el principio activo se absorbe y está listo para actuar justo cuando el cuerpo inicia la producción ácida, por lo que su eficacia es significativamente mayor.

Tomarlo junto con la comida o después del desayuno reduce su potencia, ya que llega tarde al pico de actividad de las bombas de protones. Asimismo, si se consume por la noche, puede no alinearse con el momento en el que el estómago produce mayor cantidad de ácido. Por eso, salvo indicación médica, el horario matutino suele ser el más recomendado.

Sin embargo, existen excepciones. Algunas personas experimentan los síntomas de reflujo principalmente por la noche. En esos casos, un médico puede indicar que el Omeprazol se tome en la tarde o antes de la cena. Esto no es habitual, pero demuestra que el horario puede ajustarse según el patrón de síntomas de cada paciente. También en tratamientos específicos, como en ciertos esquemas para Helicobacter pylori o en pacientes que toman múltiples medicamentos, el médico puede adaptar el momento de la toma para evitar interacciones o mejorar la tolerancia.

Es importante destacar que el Omeprazol no es un medicamento para aliviar síntomas inmediata­mente. No funciona como los antiácidos de acción rápida. Su efecto es progresivo y alcanza su máxima eficacia después de varios días de uso continuo. Por eso, es fundamental tomarlo siempre a la misma hora y respetar la pauta indicada. Además, no debe utilizarse de manera prolongada sin supervisión médica. El uso excesivo puede asociarse a deficiencias de nutrientes como la vitamina B12 o el magnesio, aumento del riesgo de infecciones intestinales y otros efectos adversos.

