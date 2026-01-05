Tres ejercicios sencillos que mejorarán la fuerza de agarre y no llevarán más de cinco minutos

Muchas personas cuando van cumpliendo años también van perdiendo fuerza de agarre. Este aspecto de la condición física en la mayoría de ocasiones se subestima. Igualmente, se demuestra que cobra más importancia al realizar las actividades cotidianas. Además, se ha identificado según algunos estudios como un indicador relevante del envejecimiento y del estado general del organismo.

Tener una buena fuerza de agarre es sinónimo de una independencia funcional. Desde abrir un frasco, cargar bolsas, escribir, cocinar hasta sujetarse para evitar caídas depende de la capacidad de agarre que tengamos cada uno. Si la fuerza disminuye y no se entrena, se experimentan grandes dificultades en el día a día. Así que realmente en poco tiempo se tendrá que empezar a depender de terceras personas y, por tanto, se tendrá una peor calidad de vida.

Tener una buena salud en general también implica que la fuerza de agarre esté bien. Algunas investigaciones encuentran una relación entre la baja fuerza de agarre y un mayor riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, fragilidad muscular y deterioro funcional. Esto ocurre porque la fuerza muscular refleja el estado del sistema muscular, nervioso y metabólico en conjunto. Si estos se debilitan, la fuerza de las manos también lo harán y esto será una señal temprana de envejecimiento.

Por ello, esto es un predictor importante. Si una persona envejece, se producirá a su vez una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular. Esto es lo que se conoce comúnmente como sarcopenia. Esta puede darse de manera acelerada impulsada por el sedentarismo, mala alimentación o enfermedades crónicas llevando al cansancio, problemas de equilibrio y dificultad al levantarse o realizar otras tareas cotidianas.

Estudios han mostrado que las personas con mayor fuerza en las manos tienden a envejecer de manera más activa, con menor riesgo de discapacidad y mayor esperanza de vida. Por el contrario, una fuerza manual reducida se asocia con un envejecimiento más rápido y con mayores complicaciones de salud.

Además, medir la fuerza en las manos es sencillo, lo que la convierte en una herramienta muy útil en evaluaciones médicas y preventivas. Un simple dinamómetro puede ofrecer información valiosa sobre el estado físico de una persona, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes de enfermedad o deterioro.

Por todo ello, es fundamental promover hábitos que ayuden a mantener y mejorar la fuerza en las manos. Actividades como el entrenamiento de fuerza, ejercicios específicos de agarre, deportes, tocar instrumentos o realizar tareas manuales contribuyen a conservar la musculatura activa.

Tres ejercicios sencillos que mejoran la fuerza de agarre

Muchos objetos que tenemos en casa pueden sernos útiles para hacer ejercicios para entrenar la fuerza de agarre. Con una pelota de tenis, una toalla de mano y una mochila, Boticaria García proporciona la solución para mantener y mejorar la fuerza en las manos.

Aprieta la pelota con toda la mano , fuerte pero controlado. Mantén tres o cinco segundos y suelta. Repite diez veces con cada mano.

, fuerte pero controlado. Mantén tres o cinco segundos y suelta. Repite diez veces con cada mano. Sujeta la toalla con una mano y enrolla con la otra, como si quisieras estrujarla al máximo. Mantén la presión 2 o 3 segundos y relaja. Haz 10 repeticiones por cada mano.

y enrolla con la otra, como si quisieras estrujarla al máximo. Mantén la presión 2 o 3 segundos y relaja. Haz 10 repeticiones por cada mano. Coge una mochila y llénala de libros. Cógela con una sola mano y camina erguida y sin balancearte aguantando 30 segundos con cada mano y luego cambiamos. Recta, apretando bien la mano y con el brazo recto.

Referencias bibliográficas:

Vídeo sobre los ejercicios más sencillos que mejorarán la fuerza de agarre: https://www.tiktok.com/@boticariagarcia/video/7591578618157960470