El truco casero de la abuela para lavarse las manos en un baño público cuando no hay jabón

La higiene de las manos es fundamental para combatir muchas enfermedades. Puede ser una práctica muy sencilla a simple vista, pero es necesario hacerlo bien, porque si no de nada sirve que constantemente estemos llevándola a cabo. Según la Organización Mundial de la Salud es la medida número uno para prevenir enfermedades infecciosas. Se está en contacto con muchas superficies a lo largo del día tanto dentro como fuera de casa y son un vehículo constante de gérmenes. Después de la vuelta de las vacaciones, donde ha tocado visitar muchos baños públicos, es cierto que, muchos de ellos no disponen de dispensador de jabón, entonces este truco puede ser clave para llevar a cabo la higiene, aunque no haya. "En una hoja de papel, echamos un chorrito de gel de baño y se extiende muy bien. Después se tiene que dejar secar al sol tanto de cara como del revés y, luego se procede a cortarlo en tiras que al entrar en contacto con el agua desprende jabón".

¿Por qué es tan importante lavarse las manos?

Las manos son el vehículo perfecto para los gérmenes. Al tocar superficies, estos se adhieren a la piel y si luego entran en contacto con la boca, los ojos o la nariz, esos microorganismos entran fácilmente en el organismo. Numerosos estudios han demostrado que una correcta higiene de manos puede reducir hasta en un 40% las infecciones gastrointestinales y alrededor de un 20% las respiratorias. Además, en hospitales y centros de salud, es una de las herramientas principales para evitar la transmisión de infecciones. Además, disminuye la posibilidad de transmitir patógenos de persona a persona.

Enfermedades que podemos contraer por no lavarnos las manos

No lavarse las manos regularmente abre la puerta a numerosas enfermedades. Algunas de las más frecuentes y relevantes son la gastroenteritis que puede estar provocada por diferentes bacterias como la Salmonella o los virus como el norovirus y se transmite al manipular alimentos. Las infecciones respiratorias como la gripe, un resfriado o el Covid-19 porque los virus se depositan en las distintas superficies. La conjuntivitis por un contacto de las manos sucias con los ojos. Las infecciones cutáneas por un contacto directo con la piel, sobre todo, con las heridas abiertas.

¿Cómo lavarse bien las manos?

Aunque sea una actividad muy recurrente, es muy fácil hacerlo mal. Desde la Organización Mundial de la Salud han recomendado una técnica específica que consiste en mojar las manos con agua limpia, aplicar una cantidad de jabón que cubra la superficie de ambas manos, frotar palma con palma. Después una de las palmas con el dorso de la otra mano entrelazando los dedos. Rodear y frotar los pulgares con la otra mano, las yemas de los dedos haciendo movimientos de rotación, incluir muñecas, enjuagar muy bien y secar con una toalla limpia o un papel desechable preferiblemente. El tiempo recomendado debe ser aproximadamente 20 segundos. Si no se dispone de jabón, se puede usar este truco, pero esporádicamente porque no limpia completamente. Los geles hidroalcohólicos son otra alternativa, pero si las manos están visiblemente sucias es menos eficaz.

Momentos clave para lavarse las manos

No siempre es posible lavarse las manos cada vez que se toca una superficie, pero existen situaciones críticas en las que es obligatorio hacerlo:

Antes y después de manipular alimentos.

Tras ir al baño.

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Antes de comer.

Después de tocar basura, dinero o animales.

Al llegar a casa tras estar en la calle o en transporte público.

Antes y después de atender a una persona enferma.

