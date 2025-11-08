450 años de la Hermandad del Museo

La Hermandad del Museo celebró los 450 años de su fundación con una misa por la mañana en la Catedral que estuvo presidida por el Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses con la presencia de las Imágenes Titulares de la corporación del Lunes Santo, el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de las Aguas sobre el paso del Cristo. Por la tarde, la hermandad volvió a su capilla.