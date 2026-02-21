¿7500 papeletas en la Macarena de aquí a 2035?

ÚLTIMA HORA
Un catedrático de Economía proyecta un estudio para la Macarena en previsión de su futuro más inmediato

El mismo señala también un rejuvenecimiento de sus hermanos, entre los 12 y 22 como los más participativos

El crecimiento de los cortejos y de nuestras cofradías es un hecho notorio y cierto. Los últimos conteos de nazarenos realizado por el Consejo de Hermandades así lo atestiguan, con una Madrugada rebasada ya con 14.000 hermanos entre las filas de la jornada o un Domingo de Ramos con cortejos ya superando los dos mil nazarenos. De hecho, ya más de diez cofradías en Sevilla sacan esa cifra a la calle.

La que encabeza este listado es la hermandad de la Macarena, que ya el año pasado superó los 4000 hermanos nazarenos a su paso por Carrera Oficial. Pues bien; José Carlos Casillas, catedrático de Economía, ha realizado un estudio para la corporación de la Resolana donde se anticipa que, de aquí a diez años, la corporación sacará en torno a 7500 nazarenos, una cifra insólita.

Este dato, ofrecido en El Llamador de Canal Sur Radio, ofrece otros tantos como por ejemplo la igualación entre hombres y mujeres en el cortejo ocn el paso de los años o un rejuvenecimiento de la edad media de participantes. Entre 12 y 22 años oscila la edad media de nazarenos, con un 35% en total. El estudio señala también que de aquí a final de la década se esperan sacar más de 6000 papeletas de sitio. Además, esta proyección no parece menguar de aquí a corto plazo, debido a que los nuevos hermanos son muy jóvenes.

Casillas también apunta que la expectación y el deseo de salir crecen conforme a eventos históricos en la corporación, como la participación en la magna del Congreso o la concesión de la Rosa de Oro. Un detalle a tener en cuenta es que cada vez nacen menos hijos y desciende la demografía, por lo que eso también determinará en un futuro esta participación. Un estudio muy trabajoso, con meses de estudio que ahora ve la luz y que podría anticipar cómo será la Semana Santa de aquí a tan solo una década.

