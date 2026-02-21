¿7500 papeletas en la Macarena de aquí a 2035?

El crecimiento de los cortejos y de nuestras cofradías es un hecho notorio y cierto. Los últimos conteos de nazarenos realizado por el Consejo de Hermandades así lo atestiguan, con una Madrugada rebasada ya con 14.000 hermanos entre las filas de la jornada o un Domingo de Ramos con cortejos ya superando los dos mil nazarenos. De hecho, ya más de diez cofradías en Sevilla sacan esa cifra a la calle.

La que encabeza este listado es la hermandad de la Macarena, que ya el año pasado superó los 4000 hermanos nazarenos a su paso por Carrera Oficial. Pues bien; José Carlos Casillas, catedrático de Economía, ha realizado un estudio para la corporación de la Resolana donde se anticipa que, de aquí a diez años, la corporación sacará en torno a 7500 nazarenos, una cifra insólita.

Este dato, ofrecido en El Llamador de Canal Sur Radio, ofrece otros tantos como por ejemplo la igualación entre hombres y mujeres en el cortejo ocn el paso de los años o un rejuvenecimiento de la edad media de participantes. Entre 12 y 22 años oscila la edad media de nazarenos, con un 35% en total. El estudio señala también que de aquí a final de la década se esperan sacar más de 6000 papeletas de sitio. Además, esta proyección no parece menguar de aquí a corto plazo, debido a que los nuevos hermanos son muy jóvenes.

Casillas también apunta que la expectación y el deseo de salir crecen conforme a eventos históricos en la corporación, como la participación en la magna del Congreso o la concesión de la Rosa de Oro. Un detalle a tener en cuenta es que cada vez nacen menos hijos y desciende la demografía, por lo que eso también determinará en un futuro esta participación. Un estudio muy trabajoso, con meses de estudio que ahora ve la luz y que podría anticipar cómo será la Semana Santa de aquí a tan solo una década.