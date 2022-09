El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla acoge este martes por la tarde la presentación del libro Angelita Yruela, relato de la vida de una saetera. Se trata de un estudio antropológico realizado por María del Carmen Castilla Vázquez, directora del departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada, sobre esta ilustre sevillana nacida el 18 de julio de 1936, nombrada Hija Predilecta de Sevilla y medalla de oro de la ciudad en 2020.

Angelita Yruela se abre en cuerpo y alma. "Desde que abrí los ojos hasta la actualidad", comenta la protagonista del libro en declaraciones a este periódico. En el mismo se cuenta "toda mi verdad y nada más que la verdad", sacando a la luz por vez primera aspectos sobre su vida que había guardado hasta este momento. Casi un año de grabaciones que han sido recogidas en este tomo, muy útil para conocer la Sevilla de los últimos seis decenios del siglo pasado.

Pocas cosas se han quedado sin decir, pues Angelita tiene mucho que contar y decir, empezando por su lucha por la igualdad de las mujeres dentro de las hermandades y cofradías, en el que hasta hace pocas décadas solo tenían voz y voto los hombres. Lo hizo a través de la saeta, convirtiéndose con el paso los años una de las voces expertas en la materia, haciendo de embajadora de Sevilla y su Semana Santa en Madrid o Roma, pasando por Praga.

La saeta fue la llave para abrir las puertas de las cofradías. "He roto moldes y me he ganado críticas, lo sé, pero me lo he tomado con educación y deportividad", relata Yruela. Son innumerables las exaltaciones, meditaciones y otros actos literarios que tiene en su haber, pero nunca fue llamada para pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Sevilla, acto que define como "un bombón" del que no le gusta "su envoltura".

"Dicen que la vida da muchas vueltas, pero yo siempre digo que las vueltas dan mucha vida", apunta Yruela, quien a sus 86 años se ha "atrevido con todo" porque siempre quiso "vivir la vida y no pasar por ella". Dice que "la vejez no existe" y que no quiere ser "una anciana" sino "una señora mayor actualizada". Lo dice y lo demuestra, pues su espíritu sigue siendo el de aquella niña que creció entre Santa Cruz y el Arenal, escuchando las saetas de la 'Niña de la Alfalfa'.

El libro, que incluye un poemario con versos inéditos y numerosas fotografías, será de acceso gratuito para quienes tengan interés en conocer la vida de María de los Ángeles Yruela Rojas, o simplemente Angelita Yruela, una leyenda vida de esta ciudad. Se han editado 500 ejemplares en la imprenta municipal, con previsión de hacer más si fuese necesario. El deseo de Angelita es que "a quien lo lea le aporte algo", sin pretender ser "referente de nadie".