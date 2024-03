Calima y previsión de lluvias: Más incertidumbre para la Semana Santa en Sevilla

Más incertidumbre. A las altas probabilidades de lluvia que ya se extienden para toda la próxima semana se une ahora la calima. A escasas horas del inicio de la Semana Santa está claro que la inestabilidad meteorológica será la tónica general para todos y cada uno de los días de la Semana de Pasión en Sevilla. Tampoco se van a escapar las vísperas, pese a los buenos augurios previstos en jornadas anteriores. La calima provocada por el polvo en suspensión procedente del Sahara marcará este Viernes de Dolores, en el que coches y mobiliario urbano han amanecido con una fina capa de polvo y la previsión apunta a que se mantendrá, incluso con más intensidad, en los próximos días.

Desde la web meteorológica tiempo.com, José Antonio Maldonado, advierte que las primeras jornadas estarán marcadas por una "calima intensa" y seguirá así al menos hasta las primeras horas del lunes. "Es posible que finalice a lo largo del lunes cuando la masa actual que viene de África sea reemplazada por otra", advierte el director de meteorología de tiempo.com. Además de estar en el aire, a partir del Domingo de Ramos por la noche y el inicio del Lunes Santo, cuando empieza a aparecer la probabilidad de precipitaciones, se podría dar el fenómeno de la conocido lluvia de barro. "Se dará sobre todo con la caída de las primeras precipitaciones hasta que el", señala Maldonado.

Para que se dé este fenómeno meteorológico es necesario que confluyan varios elementos. Por un lado tormentas en el desierto, que levantan el polvo, y borrascas que actúan como cinta transportadora de ese polvo. En 2022 la responsable fue la borrasca Celia. En este 2024 se trata de una Dana, una depresión aislada en niveles altos, que fundamentalmente afectará a Canarias en estos días.

Pero eso no será lo peor. A partir del lunes, los cambios que se están produciendo en las últimas horas van a complicar bastante la semana en lo meteorológico. Con la previsión actual, las lluvias estarán presentes todos los días de la semana. Tras un Domingo de Ramos de altas temperaturas y escasa probabilidad de lluvias, el Lunes Santo se presenta hasta el momento como el día más lluvioso de la Semana Santa sevillana, pero ésta no se va a mantener en tan altas cotas durante todo el día. La probabilidad en Sevilla, según apunta el meteorólogo, será del 90% por la mañana, previéndose "una sensible mejoría" a partir de las 16:00 horas que podría plantearse, sobre todo, a las cofradías más tardías de la jornada poder realizar su estación de penitencia.

El Martes Santo casi se repite el esquema, según las previsiones de José Antonio Maldonado. La mañana será muy lluviosa, con una probabilidad del 80%, aunque el agua puede desaparecer a lo largo de la tarde. El Miércoles Santo, por su parte, se presenta más optimista. Los porcentajes de lluvia caen al 50% y, sobre todo, afecta al primer tramo de la mañana. Con todo, será a partir de este día como el frío se apodere de la provincia, con temperaturas mínimas por debajo de los diez grados y al filo de los cero en algunos puntos de la Sierra Norte. A partir del Jueves Santo, el grado de confianza disminuye, pero no la probabilidad de lluvias. Según apunta Maldonado la previsión de precipitaciones para ese día y el Viernes Santo es ahora mismo del 70%. Sube al 80% para el Sábado Santo y se mantiene en el 70% el Domingo de Resurrección. Unas predicciones para no perder las miradas al cielo.