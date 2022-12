El Cristo de Burgos rompe la baraja del Miércoles Santo

El Miércoles Santo ha estallado tras la reciente aprobación de la remodelación de la jornada. Una de las hermandades que votó en contra del acuerdo, la del Cristo de Burgos, ha pedido formalmente al Ayuntamiento que no valide el acuerdo por los problemas de seguridad que le genera en su salida, al pasar a ser la última del día y coincidir con el paso del Carmen en su regreso a Omnium Sanctorum.

El hermano mayor de la corporción, Alberto Javier Martín Pérez, ha enviado un sesudo y detallado escrito al delegado de Fiestas Mayores y Gobernación, Juan Carlos Cabrera; y al coordinador de general de Gobernación y Fiestas Mayores (CECOP), Diego Ramos, en el que detalla la situación de inseguridad que la reforma del va a provocar en su hermandad, tanto en la propia salida como para la llegada del cortejo. En este sentido, hay que recordar que la hermandad ya emitió un comunicado hace unos días mostrado sus quejas, como también hicieron el Buen Fin y el Carmen.

La hermandad solicita al Ayuntamiento, "proceda a determinar como no válida la propuesta horaria e itinerario referido por las evidentes deficiencias en materia de seguridad que presenta y el grave peligro que conlleva para las personas asistentes y las que están en el interior de la Iglesia pese a las dificultades indicadas". Además, añade que aportará un informe técnico de seguridad "que confirma y acredita la grave situación de peligro por importantes círculos de concentración de personas e imposibilidad de evacuación del templo en el supuesto de ser necesario".

En el comunicado de ocho puntos, el Cristo de Burgos recuerda que uno de los cruces que se pretendía resolver con los cambios en el día era precisamente el que se producía al coincidir su salida con el regreso del Carmen. La corporación denuncia que esta situación no sólo no se arregla, sino que se agrava: "La referida propuesta no sólo no evita dicho cruce, sino que genera un problema aún mayor y peor, haciendo transitar a la Hermandad de El Carmen desde Sales y Ferré dirección Plaza del Cristo de Burgos por delante de las puertas de nuestro templo en la Plaza de San Pedro y la Calle Santa Ángela de la Cruz con sólo un escasísimo margen de 4 minutos antes de iniciar nuestra salida, por lo que antes el más mínimo retraso la misma sería imposible de ejecutar y en cualquier caso la misma acontecería entre un enorme volumen de público animado a asistir por la coincidencia de cortejos procesionales de ambas cofradías".

En este sentido, señala la hermandad, su cruz de guía tiene prevista la salida a las 21:00, mientras que la cruz de guía del Carmen está previsto que llegue al monumento de Santa Ángela a las 20:26 y su paso de palio a las 20:56. Este hecho supone, según la corporación, un grave problema de seguridad, dado que se crea un gran circulo de concentración de personas tanto en la Plaza del Cristo de Burgos, como en la calle Santa Angela de la Cruz, como muestra en un plano que acompaña al escrito.

"Con dicho tránsito, necesariamente se deduce que resulta muy difícil y complicado el acceso del cuerpo de nazarenos al templo en los primeros momentos, por calle Santa Angela de la Cruz, debido a la acumulación de público que se va produciendo en espera. Ciertamente existe otra puerta de reducidas dimensiones en Doña María Coronel, totalmente inadecuada para la entrada de un gran número de personas y con idénticos problemas de acceso a la misma", advierte el comunicado.

Además, y adjuntando el plan de autoprotección aprobado para el pasado año, se indica que la gran cantidad de personas que se citarían en la zona bloquearían las rutas de evacuación del templo en caso de que surja alguna eventualidad y tengan la necesidad de desalojar las cerca de 630 personas que estarían en el interior de la parroquia de San Pedro.

En este caso, la corporación recuerda que en el año 2019 cambiaron la disposición de los pasos dentro de la iglesia, ya que tradicionalmente se venían colocando delante de la puerta que da acceso a la calle Santa Ángela de la Cruz, reubicándolos delante del presbiterio para precisamente dejar expedita estas vías de evacuación en caso de necesidad. "Y ahora se da la circunstancia de que con esta propuesta lo que hemos dejado libre por dentro del templo, lo estamos bloqueando por fuera por la ingente acumulación de público y el paso de una cofradía".

Por todo ello, la cofradía rompe la baraja de la jornada y pide oficialmente al Ayuntamiento que no le de validez al acuerdo.