La Hermandad del Cerro presenta el gran estreno de la Semana Santa de Sevilla

Desvelado el gran estreno de la próxima Semana Santa. La Hermandad del Cerro del Águila presentó en la tarde de ayer el paso sobre el que saldrá en procesión el Martes Santo el Nazareno de la Humildad, una obra donada en 2004 a la corporación por Juan Manuel Miñarro. Aunque el diseño del paso era conocido, y se han publicado fotos de su proceso de elaboración durante los dos últimos años, era la primera vez que se podía contemplar la obra realizada por el tallista Francis Verdugo completamente terminado. Junto a las andas, la cofradía expone en el Casino de la Exposición la cruz que portará el Señor durante su salida procesional, ideada por Miñarro y salida de las manos de Enrique Gonzálvez y Enrique Lobo.

El paso procesional del Nazareno de la Humildad supone una gran aportación a la Semana Santa sevillana. Elegido en concurso por los hermanos en junio de 2015, ha sido ejecutado por Francis Verdugo, un artista nacido en el barrio que ha formado parte durante ocho años de la junta de gobierno de la corporación. "Es un paso barroco en sus líneas, perfiles y bombos, pero sí es innovador en la manera de combinarlos. El paso se va cerrando hacia la propia imagen. Mi intención era la dejar el menor espacio posible, ya que no se necesita más que el de la peana del Señor. Me permitía ese juego para poder fantasear La peana arranca desde la propia esquina del respiradero", explica Verdugo.

El artista ha dedicado unos dos años a tallar el paso, muy equilibrado en sus formas y barnizado en oscuro. La ebanistería es de Enrique Gonzálvez, cuenta con relieves en bronce realizados por los Hermanos Delgado, orfebres habituales en la hermandad, e imaginería de Manuel Mazuecos, siguiendo un programa iconográfico e iconológico elaborado por el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Juan Manuel Bermúdez Requena. Para el tallista del Cerro esta es su obra más especial por muchos motivos: "Supone lo máximo. Es la culminación a mi carrera a día de hoy. Me he esforzado muchísimo. En lo sentimental es imposible que otro trabajo pueda igualar a este. Yo soy del Cerro y he vivido la hermandad de primera mano".

Quien no podía ocultar ayer su alegría, y la que está aún por llegar, es el autor de la imagen, Juan Manuel Miñarro: "Todo llega en la vida. Los últimos cuatro años han sido fundamentales. La Hermandad del Cerro sabe trabajar muy bien. La imagen ha ido abriendo el camino y conquistando terrenos y el barrio ha empujado hasta que se ha convertido en realidad".

Aunque la imagen llegó a la hermandad en 2004, se podría decir que su historia arranca más atrás. La cofradía buscaba en el año 1981 un Nazareno para que acompañara a la Virgen de los Dolores, aunque finalmente logró la cesión del Crucificado del Desamparo y Abandono, que se encontraba en la Parroquia de San Gil. "Desde entonces la devoción ha ido creciendo. La hermandad no ha tenido que empujar a nadie".

El Nazareno de la Humildad, como explica Miñarro, no responde a muchas licencias o recuerdos de imágenes antiguas, aunque sigue la tradición sevillana. "Mi inspiraciones fueron la pintura del Nazareno de Sebastiano de Piombo del Prado, el Nazareno del Silencio y el Señor del Gran Poder". Miñarro combinó la zancada y la potencia extraordinaria del Gran Poder con la manera de girar la cabeza y portar la cruz de Jesús Nazareno. Además, incorporó parte de sus estudios sobre la Sábana Santa en la manera de recogerse el cabello por la espalda.

La cruz que portará la imagen también está muy estudiada. "Es distinta, queríamos que se viera el árbol de la cruz". Emana, igualmente, de las investigaciones sobre la Síndone de Turín. Realizada de manera muy artesanal, en la que se observar el corcho por unos lados y la madera cortada y barnizada, con dos tonos por los otros dos planos. "Todo va unido para completar al Nazareno. Va a funcionar muy bien. Esperamos que la ciudad lo acoja así. El próximo Martes Santo será muy especial".

El hermano mayor, Manuel Zamora, recuerda todos los pasos que se han dado hasta llegar a la presentación del paso y que culminarán el 7 de abril con su bendición y el 16 con la esperada salida procesional: "Cuatro años y medio después se hace realidad. Será una gran aportación a la Semana Santa. Es difícil hacer algo que vengan a aportar con esta belleza. El paso responde a los cánones estéticos tradicionales, pero es diferente en sus formas, siempre dentro de la línea estética de la cofradía".

Zamora no puede ocultar su satisfacción por el resultado y la ilusión que en el barrio hace el estreno: "Estoy muy satisfecho. Han trabajado un grupo de artesanos que conocen a la hermandad a la perfección. Es un paso muy bonito y diferente, con un programa iconográfico relacionado con la humildad de Jesús. La cruz también es la que más se aproxima a la de la época romana".

El hermano mayor constata cómo la devoción al Nazareno crece cada día: "Teníamos claro que llegaría a la cofradía cuando quisieran los hermanos. La hermandad siempre tuvo la idea de tener un Cristo vivo. Cuando salga a la calle la devoción aumentará todavía más".

La exposición Un Cerro de Humildad, comisariada por Francisco Carrera, fue inaugurada en la tarde ayer en el Casino de la Exposición con la presencia del alcalde, Juan Espadas. Se puede visitar hasta el domingo 17 en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, excepto el viernes 15 que cerrará a las 19:45 para la celebración de una mesa redonda en la que participarán los artistas. El sábado 16 permanecerá abierta de forma ininterrumpida de 11:00 a 20:30; y el domingo, desde las 11:00 hasta las 15:00.