José Ángel Saiz: "La fe genera cultura"

El alcalde ha apuntado recientemente que estaría bien caminar en un futuro hacia una limitación de los turistas que visitan los monumentos para encontrar un equilibrio, evitar la frustración por las colas o no perjudicar a los residentes. El monumento más visitado de Sevilla es la Catedral. ¿Qué le parece?

Son cuestiones que no me competen y que tampoco puedo valorar ahora. Las catedrales son lugares de oración y de celebración de la fe. Es lo principal. Después, como son una expresión de belleza y cuentan con un valor artístico enorme, también es bueno que sean visitadas y que a través de esa vía pulchritudinis puedan hallar a Dios. Creo que el turismo tiene unas posibilidades humanizadoras e importantes desde la fe. Claro, hay que tener cuidado con las masificaciones para que el turismo no fagocite a los monumentos o no se convierta en un inconveniente, más que en una ventaja. Digo lo mismo que en el caso de los nazarenos. Son los responsables de las administraciones las que deben ir encontrando las soluciones en cuanto a la cuestión general. En la Catedral eso nos afectaría, pero hay que encontrar también el punto de equilibrio y armonía.

La Catedral también empieza a recuperar el pulso turístico. Es una buena noticia porque es la locomotora que tira de otros proyectos.

La Catedral y su Cabildo son solidarios y eso es muy de agradecer. Es una ayuda para el mantenimiento de otras obras en la diócesis.

¿Ha subido ya a la Giralda?

No, no. Es una tarea pendiente que tengo. Está aquí muy cerca y la veo desde el patio. Cuando vienen familiares o amigos y quieren hacerse algunas fotos procuramos que salga… Es una tarea pendiente y que he de hacer.

En la última reunión de los obispos del sur hablaron de cuidar la evangelización del turismo. ¿Cómo se puede poner en marcha?

Una Catedral no es un monumento más, como puede ser un castillo o un alcázar. Es un lugar de encuentro y culto a Dios que es fruto de la fe. Porque la fe genera cultura. Nuestros antepasados, desde esa fe y vivencia religiosa a la hora de construir un templo para Dios, hicieron lo mejor. Por eso hay grandes catedrales que después se convierten en historia y en arte y cultura. Hemos de conseguir que las catedrales y edificios religiosos ayuden en esa dimensión evangelizadora. Hay que trabajar para que el turista visitando una Catedral pueda tener un momento de oración y encuentro con Dios a través de esa vía de la belleza porque sino el turismo queda como algo muy frío.

"Hay que trabajar para que el turista que visite la Catedral pueda tener un momento de encuentro con Dios”

La pandemia se llevó por delante la serie de exposiciones de Imago Solis que buscaban profundizar en esto precisamente.

Nuestra intención es retomarlo porque es un proyecto muy interesante que cumple con estas finalidades. Don Juan José trabajó este proyecto con mucha ilusión. La pandemia lo interrumpió. Yo tengo ganas de que lo podamos retomar pero necesitamos un tiempo. En Sevilla y Andalucía hay un patrimonio inmenso. Sería fácil vehicularlo.

Como usted dice hay un patrimonio muy importante. Otra buena noticia es la recuperación de la comisión mixta con la Junta de Andalucía para rehabilitar el patrimonio religioso tras muchos años de parálisis.

En ello estamos.

Ya hay una intervención aprobada en la iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor, una auténtica joya.

Sí, sí. Ya estuvimos allí. Ahora tenemos que actualizar la comisión y estamos en ello. El proyecto va avanzado.