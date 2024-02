Madrugada de 2024: objetivo dejar libre el cruce de San Pablo para el Gran Poder

La Madrugada de 2023 fue calificada como un éxito por casi todos. Los cambios propiciados por el Consejo de Cofradías, que impuso su criterio al no haber consenso entre las hermandades, posibilitó que la noche más complicada discurriera con mayor fluidez salvo en un punto crítico: el cruce entre la Esperanza de Triana y el Gran Poder en San Pablo. Este es uno de los nudos gordianos de la Madrugada, un punto negro en el que el año pasado se formó un gran tapón que provocó un considerable parón para la cofradía de San Lorenzo, además de molestias para el normal discurrir de los nazarenos. Este año, para pesar del Gran Poder que había propuesto otras alternativas, el Consejo ha decidido mantener la misma disposición, aunque se anuncia mayor presencia policial en este cruce para facilitar el rápido paso del Gran Poder una vez que la Esperanza de Triana se adentre en la calle Zaragoza.

“Hemos pedido que el cruce esté expedito. El año pasado se formó una gran bulla. Fue una batalla. Fue indecoroso para el espíritu de la Hermandad del Gran Poder”, explica el hermano mayor, Ignacio Soro. Desde la hermandad de la San Lorenzo se sienten tremendamente agraviados al ser ellos los que, año tras año, tienen que sacrificarse, pero lo sucedido el año pasado fue la gota que colmó el vaso. “Estuvimos casi 40 minutos allí parados. Nosotros llegamos a nuestra hora y el palio de la Esperanza de Triana cumplió su horario. El problema es que había tal cantidad de público que se formó un gran atasco. No había espacio material para que pudiéramos cruzar. La Policía se tuvo que emplear a fondo pero le costó abrir paso”.

La Hermandad del Gran Poder califica de “cortoplacista” la opción aprobada por el Consejo. Ya plantó el año pasado varias alternativas, como ha hecho este año, pero no han sido tenida en cuenta por la institución cofradiera, que sí se afanará en que el cruce esté lo más despejado posible. “Nosotros tenemos que salir rápido de la Catedral para dejar el espacio libre. Cuando el palio sale la cruz de guía está ya a la mitad de Santas Patronas. No hay ni espacio ni tiempo. Se ha dado esta solución como un éxito, pero para nada lo ha sido. En el momento en que las hermandades sigamos creciendo en número de nazarenos, como se prevé, esto ya no servirá”, concluye el hermano mayor.