Sábado de Pasión y visitas a los templos del Domingo de Ramos

Es otro de esos ritos que el sevillano cumple a rajatabla en estos días. El sábado antes del Domingo de Ramos se visitan los templos. Es un aperitivo para apaciguar las ganas de pasos. Más aún cuando la incertidumbre meteorológica es tan alta. En San Juan de la Palma desde primera hora hay quien no se quiere perder un detalles de los pasos de la Amargura y del Jesús del Silencio ante el Desprecio de Herodes. Sobre todo, los niños. Preguntan y repreguntan poniendo a prueba no ya los conocimientos si no, en muchos casos, la imaginación de los padres.