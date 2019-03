La Semana Santa no es para TVE

Una obra maestra sobre una de las manifestaciones religiosas, culturales y artísticas, más importantes de España ninguneada. La televisión pública de España, TVE, no quiere emitir la película Semana Santa, estrena en 1992 y que ha sido remasterizada a 4k y reestrenada con gran éxito en salas de cine.

El productor Juan Lebrón ha ofrecido a Televisión Española la posibilidad de emitir en exclusiva, entre el 1 y el 30 de abril, la película Semana Santa, que dirigió Manuel Gutiérrez Aragón y guionizó Carlos Colón. La respuesta de los responsables del ente público, que han pretendido la cesión gratuita de esta joya, es que no "no es de interés actual".

"Hablamos de una película que después de 27 años se ha estrenado en cines y ha sido la más rentable de toda España en el primer fin de semana. Despierta un interés evidente. Sería muy interesante pasarla para toda España y por el canal internacional para tantas personas que hay en el mundo a la que le interesa la Semana Santa. Encima me pregunta si estaría dispuesto a cederla gratis, como si fuera un muchachito que está empezando en esto. No me imagino, la verdad, a la BBC diciendo que no a emitir algo así que hubieran hecho ellos", ha explicado Lebrón a este periódico.

La película Semana Santa se volvió a estrenar el pasado 1 de febrero en la mayor sala de los Cines Nervión Plaza y tuvo con un gran éxito. Posteriormente se ha podido ver en otras ciudades de Andalucía y también dará el salto al resto de España.