La O acomete labores de conservación en la saya de la coronación canónica de la Virgen

Con motivo de los próximos cultos dedicados a María Santísima de la O, la cofradía de la calle Castilla ha cometido durante estas últimas semanas una serie de labores de conservación sobre la saya bordada en hilo de oro a realce sobre tisú del mismo metal, realizada por el taller de Fernández y Enríquez en 2007 con ocasión de la coronación canónica de la Virgen. Los trabajos han consistido en un aspirado controlado de toda la superficie para eliminar el polvo y las partículas depositadas, evitando cualquier perjuicio sobre los elementos metálicos o textiles. Asimismo, se ha procedido a retirar los depósitos de cera acumulados durante su uso en la estación de penitencia, mediante la aplicación de calor indirecto.

Detalle del estado actual de la saya tras la intervención / Hermandad de la O

Cabe destacar el empleo de luz ultravioleta para localizar las partículas de cera, ya que su coloración es muy similar a la del tejido y no es posible distinguirlas de forma directa sin esta técnica de iluminación. Estas actuaciones resultan fundamentales para garantizar la preservación a largo plazo de los bienes textiles, pues la ejecución temprana de estos tratamientos evita un deterioro mayor y previene la necesidad de intervenciones más invasivas en futuros procesos de restauración.

Los trabajos han sido realizados por Mario Sánchez Prieto, técnico especializado en conservación y restauración de bienes culturales, con especial dedicación al patrimonio textil.