Todos los actos y cultos de la peregrinación extraordinaria de Montserrat a Cataluña

El foco cofradiero centra ahora toda su atención en otro acontecimiento trascendental en la historia de nuestras hermandades. La hermandad de Montserrat protagonizará este próximo fin de semana una peregrinación extraordinaria al Monasterio de Montserrat, en Cataluña, un hito irrepetible en casi 425 años de vida de esta corporación del Viernes Santo. Los hermanos aprobaron en cabildo la invitación cursada por la Abadía para que la imagen peregrinase hasta este lugar, que cumple un milenio de historia.

En la noche de este pasado miércoles ha partido, con las máximas garantías de seguridad, el vehículo que transportará a Nuestra Señora de Montserrat hasta Cataluña, acompañada de decenas de hermanos que participarán de este acontecimiento imborrable. Entre los actos centrales, destaca el rosario que presidirá la Virgen por los alrededores del Santuario el sábado 13 por la mañana, en el palio de traslados de la Virgen del Rosario de Montesión. Una delegación de hermanos de esta cofradía de la calle Feria también viajará hasta allí para ayudar en todas las labores de priostía necesarias. El regreso se producirá prácticamente durante la tarde de domingo, con el objeto de que la Virgen regrese a su capilla en la próxima semana, todo ello tras el apoyo institucional de la Junta de Andalucía. Además, la Virgen portará durante el rosario una serie de codales con los escudos del resto de las hermandades del Viernes Santo, todo un gesto de unión y fraternidad, como ya ocurriera con el Cachorro en su procesión de Roma. El programa de actos planteado es el siguiente:

Viernes 12

19:30 h. Altar Mayor. Bienvenida a los peregrinos y oración jubilar.

19:45 h. Besamanos a la Moreneta.

Sábado, 13

10:00 h. Santo Rosario por los alrededores del Santuario con la Imagen Titular de Nuestra Señora de Montserrat de Sevilla, con el compañamiento del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Barcelona.

12:00 h. Solemne Misa de Acción de Gracias por los frutos del Milenario de la fundación del Monasterio de Montserrat y de apertura de los actos conmemorativos del 425 aniversario de la fundación de la Hermandad de Montserrat de Sevilla. Presidida por el Arzobispo de Sevilla Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Cantos a cargo de la Schola Cantorum. Al ofertorio se interpretarán unas sevillanas compuestas por la hermana Rocío Moyano.

13:30 h. Videomaping en Altar Mayor.

17:30 h. Bendición, en el Camí Ave María, de la cerámica donada por la Hermandad de Montserrat en recuerdo de esta peregrinación extraordinaria.

Domingo 14