Agenda cofradiera del martes 24 de febrero
Arrancan numerosos quinarios en varias cofradías de la ciudad
Continúa la exposición de Cayetano González en Cajasol
Vídeo | El Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla, en directo presidido por el Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta
Compartimos la agenda cofradiera para la jornada de este martes, primero de la Cuaresma.
- Pino Montano. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Predicará don Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador y director espiritual de la hermandad.
- La Estrella. A las 20:00 en la parroquia de San Jacinto, solemne quinario. Predicará don Enrique Gómez-Blanco Pontes, misionero redentorista.
- El Amor. A las 19:45, rosario y solemne quinario al Santísimo Cristo del Amor. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa Palabra y Vida de Radio María.
- San Pablo. Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, a las 20:00. La predicación estará a cargo de don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor y arcipreste de Aeropuerto-Torreblanca.
- La Redención. A las 20:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas presidido por don Ángel López Oliveros, párroco del Divino Salvador en El Ronquillo y párroco de la Purísima Concepción en El Garrobo.
- Santa Marta. A las 20:30, piadoso ejercicio del Vía Crucis y traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla.
- Las Aguas. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de Las Aguas, a las 20:00. Preside don Leonardo Sánchez Acevedo, Delegado Diocesano de medios de comunicación de la Archidiócesis de Sevilla.
- San Bernardo. A las 20:15, rezo del Santo Rosario y solemne quinario a predicado por don Álvaro Román Villalón, vicedecano de la Facultad de Teología de Sevilla, director de la Cátedra de Mariología y párroco de San Lucas Evangelista.
- Sagrada Lanzada. A las 20:30, solemne quinario a sus titulares. Predicará don Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz y director espiritual de esta Hermandad.
- El Cachorro. A las 20:30, solemne quinario a los titulares. Presidirá don Andrés Ybarra Satrústegui, rector del Seminario Metropolitano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro.
- La Mortaja. Septenario doloroso a María Santísima de la Piedad a partir de las 20:00 predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Ignacio de Loyola.
- Sol. A las 20:00, solemne quinario al Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia con celebración de la eucaristía a cargo de don Juan Antonio Carrera Páramo, superior de los Paulinos de Sevilla y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Cena.
- Los Servitas. Solemne quinario a Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia de San Marcos, a partir de las 20:00. Predicará don Adrián Sanabria Mejido.
- Cajasol. Exposición sobre Cayetano González, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.
- Ateneo. Exposición La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.
