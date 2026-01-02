Agenda cofradiera del primer fin de semana del año en Sevilla
Jesús de Pasión estará en solemne besapiés en su capilla del Salvador
También comenzará el tradicional besamanos de la Pastora de Capuchinos
Sevilla inicia el año cofradiero 2026 con el quinario a Jesús del Gran Poder
Con la llegada del año nuevo se reactiva invariablemente la agenda cofradiera, que cita a los cofrades con diversos instantes imprescindibles. Más allá del quinario a Jesús del Gran Poder, hermandades como Pasión y la Pastora de Capuchinos celebran besapié y besamanos respectivamente. Además, este viernes tiene lugar la primera procesión del año: la del Niño Jesús del Valle, todo un clásico recuperado en 2009. Amén de la infinidad de carteros y heraldos reales que organizan nuestras cofradías, conocemos los actos puramente cofradieros previstos para estos días en la ciudad.
Viernes
- El Valle. Salida procesional del NIño Jesús, tras la misa de las 17:00 horas. el itinerario será Encarnación, Puente y Pellón, Lineros, Córdoba, Plaza del Salvador, Cuna, Acetres y entrada.
- Pasión. De 9:00 a 10:00 para fotógrafos y para el público general de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:15, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
- Gran Poder. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder predicado por don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las Catedrales de Jaén y Baeza.
- Pilar. MCMLXXXVI aniversario de la venida de María Santísima a Zaragoza, a las 19:15, con exposición, bendición y reserva del Santísimo. Preside don Antero Pascual, párroco de San Pedro.
- Macarena. Santa misa en honor a San Basilio a las 20:00, en la Basílica. Preside don José María Losada Lahera, rector.
Sábado
- Salud (San Isidoro). Función solemne en honor del Dulce Nombre de Jesús, a las 20:00, presidida por el director espiritual, don Geraldino Pérez Chávez.
- Pasión. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
- Gran Poder. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder predicado por don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las Catedrales de Jaén y Baeza.
- Divina Pastora (Santa Marina). De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, besapiés al Dulce Nombre de Jesús.
Domingo
- Ateneo. Salida del Heraldo Real. Orfila, Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino Post González, Avda. de la Constitución, Ayuntamiento. Tras recoger las llaves de la ciudad regresará por: Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, Orfila.
- Divina Pastora (Capuchinos). De 08:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00, la Divina Pastora de las Almas Coronada estará expuesta en devoto besamanos.
- Pasión. Tras la eucaristía de las 20:00, traslado del Señor a su altar de novena.
- Gran Poder. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder predicado por don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las Catedrales de Jaén y Baeza.
