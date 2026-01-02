Agenda cofradiera del primer fin de semana del año en Sevilla

Con la llegada del año nuevo se reactiva invariablemente la agenda cofradiera, que cita a los cofrades con diversos instantes imprescindibles. Más allá del quinario a Jesús del Gran Poder, hermandades como Pasión y la Pastora de Capuchinos celebran besapié y besamanos respectivamente. Además, este viernes tiene lugar la primera procesión del año: la del Niño Jesús del Valle, todo un clásico recuperado en 2009. Amén de la infinidad de carteros y heraldos reales que organizan nuestras cofradías, conocemos los actos puramente cofradieros previstos para estos días en la ciudad.

Viernes

El Valle . Salida procesional del NIño Jesús, tras la misa de las 17:00 horas. el itinerario será Encarnación, Puente y Pellón, Lineros, Córdoba, Plaza del Salvador, Cuna, Acetres y entrada.

. Salida procesional del NIño Jesús, tras la misa de las 17:00 horas. el itinerario será Encarnación, Puente y Pellón, Lineros, Córdoba, Plaza del Salvador, Cuna, Acetres y entrada. Pasión . De 9:00 a 10:00 para fotógrafos y para el público general de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:15, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

. De 9:00 a 10:00 para fotógrafos y para el público general de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:15, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Gran Poder . A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder predicado por don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las Catedrales de Jaén y Baeza.

. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder predicado por don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las Catedrales de Jaén y Baeza. Pilar . MCMLXXXVI aniversario de la venida de María Santísima a Zaragoza, a las 19:15, con exposición, bendición y reserva del Santísimo. Preside don Antero Pascual, párroco de San Pedro.

. MCMLXXXVI aniversario de la venida de María Santísima a Zaragoza, a las 19:15, con exposición, bendición y reserva del Santísimo. Preside don Antero Pascual, párroco de San Pedro. Macarena. Santa misa en honor a San Basilio a las 20:00, en la Basílica. Preside don José María Losada Lahera, rector.

Sábado

Salud (San Isidoro). Función solemne en honor del Dulce Nombre de Jesús, a las 20:00, presidida por el director espiritual, don Geraldino Pérez Chávez.

Función solemne en honor del Dulce Nombre de Jesús, a las 20:00, presidida por el director espiritual, don Geraldino Pérez Chávez. Pasión . De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Gran Poder . A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder predicado por don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las Catedrales de Jaén y Baeza.

. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder predicado por don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las Catedrales de Jaén y Baeza. Divina Pastora (Santa Marina). De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, besapiés al Dulce Nombre de Jesús.

Domingo