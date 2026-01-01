Sevilla inicia el año cofradiero 2026 con el quinario a Jesús del Gran Poder

Y, otra vez, vuelta a empezar. Todos nuestros pasos se dirigen estos días, con la llegada del año nuevo, hacia la Plaza de San Lorenzo. Allí nos espera Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, presidiendo su Basílica, a fin de presidir como es habitual el solemne quinario que la cofradía consagra en su honor. Viste la túnica persa de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, de estilo mudéjar, de 1908, y con atributos alusivos a su advocación, como el alfa y el omega o la propia corona. El altar se remata por la disposición de numerosas velas y centros de claveles rojos.

Este 1 de enero comienza este culto, el primero de todos cuantos copan nuestras agendas, y culminará el próximo 6 de enero, día en que conmemoramos la Epifanía del Señor, cuando Dios mismo ya revela toda su naturaleza divina y el poder sobre todas las criaturas. El quinario comenzará cada día a partir de las 20:00 de la tarde, y continuará el orden que se relaciona: Rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y, a continuación, santa misa.

Las eucaristías estarán presididas por don Francisco Juan Martínez Rojas, Deán de las Catedrales de Baeza y Jaén. El día 6 de enero, a las 19:00, se celebrará Función Principal de Instituto, presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. Al término del ofertorio de la Misa harán todos los hermanos pública protestación de fe. Al finalizar, Solemne Procesión Claustral, Bendición con el Santísimo Sacramento y reserva. Además, durante los días 4, 5 y 6, Jubileo de las Cuarenta Horas con indulgencia plenaria.