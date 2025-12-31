San Bernardo llevará a votación un traslado del Cristo de la Salud al IAPH

La hermandad de San Bernardo celebrará el próximo 20 de enero cabildo general de cuentas y salida, incluyendo un punto extraordinario, con objeto de solicitar a los hermanos de la corporación autorización expresa para trasladar al Santísimo Cristo de la Salud al IAPH. La cofradía que preside Pepe García someterá a votación esta propuesta con un objeto claro: conocer en profundidad el estado de la talla.

Bien es cierto que desde hace años profesionales del Instituto revisan periódicamente a la imagen, en el marco de un programa continuo de conservación; de hecho, dichas supervisiones anuales no han arrojado por el momento ninguna patología en concreto que requieran de una intervención mayor. Sin embargo, la intención de esta convocatoria es someter a la imagen a estudios analíticos pormenorizados, a raíz específicamente de las recomendaciones de los técnicos, debido a que la última intervención en profundidad practicada sobre el crucificado se remonta hace ya casi treinta años y los métodos y herramientas de estudio han avanzado considerablemente.

Si del informe que se obtenga a raíz de este traslado los especialistas aconsejaran una restauración en sí, nuevamente se convocaría a los hermanos para someter la cuestión a votación. La imagen del Santísimo Cristo de la Salud es una obra anónima de 1669, encargada entonces por la Escuela de Cristo.