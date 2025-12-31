San Bernardo llevará a votación un traslado del Cristo de la Salud al IAPH
La imagen sería sometida a unos estudios más exhaustivos para conocer aún mejor su estado actual
Los expertos han aconsejado la realización de este traslado debido al avance en las herramientas actuales de conservación
La hermandad de San Bernardo celebrará el próximo 20 de enero cabildo general de cuentas y salida, incluyendo un punto extraordinario, con objeto de solicitar a los hermanos de la corporación autorización expresa para trasladar al Santísimo Cristo de la Salud al IAPH. La cofradía que preside Pepe García someterá a votación esta propuesta con un objeto claro: conocer en profundidad el estado de la talla.
Bien es cierto que desde hace años profesionales del Instituto revisan periódicamente a la imagen, en el marco de un programa continuo de conservación; de hecho, dichas supervisiones anuales no han arrojado por el momento ninguna patología en concreto que requieran de una intervención mayor. Sin embargo, la intención de esta convocatoria es someter a la imagen a estudios analíticos pormenorizados, a raíz específicamente de las recomendaciones de los técnicos, debido a que la última intervención en profundidad practicada sobre el crucificado se remonta hace ya casi treinta años y los métodos y herramientas de estudio han avanzado considerablemente.
Si del informe que se obtenga a raíz de este traslado los especialistas aconsejaran una restauración en sí, nuevamente se convocaría a los hermanos para someter la cuestión a votación. La imagen del Santísimo Cristo de la Salud es una obra anónima de 1669, encargada entonces por la Escuela de Cristo.
