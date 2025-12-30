SevillaPress lanza 'Como tú ninguna', el primer libro tras la restauración de la Macarena

Al término del pasado besamanos de la Esperanza Macarena en San Gil, la editorial SevillaPress comunicó el lanzamiento de su nuevo título: Como tú ninguna, que recoge las primeras fotografías de la imagen después de su intervención a cargo de Pedro Manzano.

Portada de este nuevo libro, con la Macarena ya restaurada

El volumen recoge los tres textos históricos más destacados de la Semana Santa de Sevilla en los que en los que se resalta la imagen de la Macarena, con la crónica y primeras fotografías de la talla restaurada tras su reposición al culto en la propia Basílica y el posterior besamanos en la parroquia de San Gil.

Los tres textos son Cómo llora Sevilla del Padre jesuita Ramon Cué, Sevilla: Teoría y Realidad de Antonio Núñez Herrera y el pregón de Antonio Rodríguez Buzón del año 1956. También recoge versos a la Macarena de Juan Manuel Martos Núñez, Enrique Casellas y José Manuel Meléndez Camacho. Las fotografías son de los prestigiosos fotógrafos Daniel Valencia, Fernando Salazar y Ángel Bajuelo.