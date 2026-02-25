Antonio Castro proyectará el nuevo techo de palio de Consolación de la Sed

La hermandad de La Sed ha designado al joven pero prolífico y acreditado artista Antonio Castro del Pozo como diseñador del futuro techo de palio de la Virgen de Consolación. La junta de gobierno de la cofradía de Nervión ha notificado esta decisión con el objetivo de que este sevillano sea el encargado de rematar uno de los conjuntos más singulares de la Semana Santa.

Esta era una de las propuestas del hermano mayor, Santos Alonso de la Florida Casal, en el marco de su programa electoral para las elecciones, con la intención de que culminase dicho diseño el añorado Fernando Prini, pero su doloroso y aún reciente fallecimiento lo impidió. De esta manera, Castro tomará el legado de firmas como este proyectista malagueño o el propio Dubé de Luque. La hermandad someterá a votación en cabildo general esta propuesta para valorar su ejecución.

Castro, natural de Sevilla (2000), es graduado en Historia del Arte y máster en Conservación de Bienes Culturales. Desde los 18 años trabaja como proyectista para hermandades de Sevilla, Huelva o incluso Guatemala, siendo autor de destacados proyectos de palio y mantos.