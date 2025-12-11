Antonio Cattoni: "Es una posición de privilegio anunciar la Esperanza a través de las palabras"

Antonio Cattoni (La Carolina, 1977) guarda una vinculación estrechísima y personal con Sevilla, no solo en lo profesional; también en lo emocional y sentimental. Este periodista, una de las voces más reconocibles de las procesiones hispalenses por su faceta en El Llamador, coordina del área local de Sevilla en Canal Sur Radio, donde edita los espacios matinales. Cattoni, hermano del Silencio y del Rocío de Triana, ofrece este viernes 12 de diciembre el L Pregón de la Esperanza, uno de los actos literarios más renombrados y prestigiosos del circuito cofradiero. Medio siglo de un pregón que han declamado personalidades extraordinarias de la escritura y que han arrojado versos para el recuerdo.

En estas bodas de oro vuelve a ser la hermandad de la Trinidad la encargada de organizar dicho pregón, puesto que a cada año le corresponde dicha misión a una de las cofradías con advocación esperancista: La Macarena, La Esperanza de Triana, La O, La Lanzada, San Roque y La Trinidad. Cattoni espera con ilusión cumplir con la empresa encomendada en estos días tan especiales.

"Lo afronto colmado de agradecimiento a la hermandad, de forma particular al ser un año tan especial en este cincuenta aniversario de un pregón por el que 50 aniversario de un pregón por el que ha pasado gente brillantísima. Además, porque es el Año de la Esperanza y en el que se han citado dos acontecimientos históricos: la Misión de la Esperanza de Triana y la restauración de la Macarena. Es una posición de privilegio anunciar con tus palabras la Esperanza", señala Cattoni a este medio.

La virtud de la Esperanza

El pregonero ofrecerá a los asistentes "un periplo, un recorrido para recaer en la base de lo que significa realmente la Esperanza como virtud y como valor universal. Y para ello vienen de la mano, a ayudarme, las distintas advocaciones de la Esperanza que vienen a reunir ese mensaje. Es un texto cargado de Esperanza, de reflexión sobre la esperanza en nuestra vida, donde estarán presentes tanto la prosa como el verso", abunda.

El atril se dispondrá muy cerca de la Virgen de la Esperanza, que será ubicada en las andas del rosario del sábado al término del pregón. "Es muy importante para mí, pronunciaré el pregón a pocos metros de la Esperanza. Estaremos sobre un estrado pequeño y ahí estará preparada, para hacer el rosario el día siguiente. Tengo una relación especial con esta hermandad, tan de centro y tan histórica pero tan de barrio y en crecimiento... Me evocan muchos aquellas entradas de la hermandad cuando las retransmito para Canal Sur, y de forma particular la entrada de la Virgen. El pregón será también una invitación a salir a la calle, a disfrutar de los besamanos y cultos, pero sobre todo pondré el énfasis en la propia virtud de la Esperanza", finaliza.

El pregón comenzará a las 21:00 de la noche en la Basílica de María Auxiliadora,