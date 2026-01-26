Antonio Puente Mayor, exaltador de la Semana Santa de COGITISE 2026

El escritor trianero Antonio Puente Mayor será el encargado de Exaltar la Semana Santa de Sevilla en el encuentro que organiza cada cuaresma el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, COGITISE. La Junta de Gobierno de la entidad ha acordado nombrar a Puente Mayor exaltador de esta tradicional cita de la primavera sevillana que este año cumple su XXXII edición. El evento tendrá lugar el viernes 20 de marzo, a las 21 horas, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel de Sevilla y contará con la participación de la cantante Erika Leiva y de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan.

“Es una emoción enorme que pensaran en mí para un evento que ya ha alcanzado 32 ediciones y por el que han pasado nombres importantísimos. Personas que admiro mucho, como Luis Baras, uno de nuestros grandes poetas, o Víctor García Rayo, un magnífico comunicador”, asegura el exaltador que reconoce que se plantea este evento como “un reto emocionante en el que espero estar a la altura”. Puente coge el testigo del poeta José León, exaltador de la Semana Santa de 2025, y explica que ofrecerá “un recorrido por las emociones que los sevillanos viven esos días. Porque una exaltación es hacer que el sevillano empiece a vibrar con lo que se avecina”. Además, destaca a la emotividad que envuelve a la Iglesia Conventual del Santo Ángel, “un espacio muy cofrade con el Cristo de la Sopa, al que entro a ver cada vez que paso”.

Asegura que va a realizar un “mapa de la ciudad apelando a los sentidos” en un tono alegre y con gran presencia de la música de la Banda Sinfónica Municipal y de la voz de Erika Leiva. Además, vaticina que se centrará en la actualidad cofrade “teniendo muy presente lo que hemos vivido, como la restauración de la Macarena o la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur”. Así mismo, estarán presentes las grandes devociones como El Cachorro y El Gran Poder, “pero sin olvidarme de las vísperas, de los barrios”.

Con este encuentro, COGITISE renueva su firme apuesta por ser parte activa de la cultura de la ciudad de Sevilla. En sus más de treinta años de exaltación, solo interrumpida en 2020 por la pandemia del coronavirus, COGITISE ha contado con exaltadores de renombre como Agustín Hepburn Asquerino, Luis Baras Japón, Feliciano Fernández González, José Manuel Pozo Yndiano, Antonio Muñoz Maestre, Fernando Ramos Lozano, Juan Manuel Labrador Jiménez, Antonio Silva de Pablos, Víctor Manuel García-Rayo Luengo, Pascual González Moreno, Antonio Fco. Bellido Navarro, Agustín Pérez González, Carlos Cabrera Díaz, Ángel Boyer Ramírez, Francisco Javier Segura Márquez, Óscar Gómez Ortega, Angelita Yruela, Carlos Ruiz y José León.