Una avería eléctrica obliga a suspender el segundo día de triduo a la Virgen de la Salud del Sol
Endesa aún no ha logrado reparar esta afección que se focaliza en la Plaza del Aljarafe
La parroquia ha avisado de la suspensión de todo acto litúrgico en esta jornada
El periodista José Antonio Rodríguez será el pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026
Una circunstancia sobrevenida que ha puesto en jaque toda la programación litúrgica de la parroquia del Plantinar. Una avería eléctrica ha obligado a suspender todo tipo de acto cultual previsto para este viernes en la parroquia de San Diego de Alcalá. Se trata de una grave avería registrada esta mañana y que aún no ha podido ser resuelta por Endesa.
La parroquia y ciertos inmuebles del entorno llevan desde las once de la mañana sin luz y ha sido hace unos minutos cuando los operarios han podido comenzar a trabajar en el foco del problema, que se sitúa en la Plaza del Aljarafe. Por tal motivo, y tras un aviso urgente remitido por mensajería instantánea, han quedado suspendidos "todos los actos litúrgicos de hoy viernes, tanto la misa como el Tríudo a María Santísima de la Salud de la hermandad del Sol", señala el comunicado. "Lamentamos profundamente esta situación imprevista y pedimos comprensión", finaliza.
La hermandad del Sol se encuentra celebrando estos días el triduo en honor a su titular letífica, la Virgen de la Salud, que está siendo predicado por el párroco don José Miguel Verdugo. La función solemne tendrá lugar el próximo sábado, 4 de octubre, a las ocho de la tarde.
