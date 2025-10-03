Una avería eléctrica obliga a suspender el segundo día de triduo a la Virgen de la Salud del Sol

Una circunstancia sobrevenida que ha puesto en jaque toda la programación litúrgica de la parroquia del Plantinar. Una avería eléctrica ha obligado a suspender todo tipo de acto cultual previsto para este viernes en la parroquia de San Diego de Alcalá. Se trata de una grave avería registrada esta mañana y que aún no ha podido ser resuelta por Endesa.

La parroquia y ciertos inmuebles del entorno llevan desde las once de la mañana sin luz y ha sido hace unos minutos cuando los operarios han podido comenzar a trabajar en el foco del problema, que se sitúa en la Plaza del Aljarafe. Por tal motivo, y tras un aviso urgente remitido por mensajería instantánea, han quedado suspendidos "todos los actos litúrgicos de hoy viernes, tanto la misa como el Tríudo a María Santísima de la Salud de la hermandad del Sol", señala el comunicado. "Lamentamos profundamente esta situación imprevista y pedimos comprensión", finaliza.

La hermandad del Sol se encuentra celebrando estos días el triduo en honor a su titular letífica, la Virgen de la Salud, que está siendo predicado por el párroco don José Miguel Verdugo. La función solemne tendrá lugar el próximo sábado, 4 de octubre, a las ocho de la tarde.