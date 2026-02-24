El Ayuntamiento de Sevilla apremia a revisar las fachadas antes de Semana Santa

Poner la ciudad a punto para la Semana Santa. Y evitar el mínimo riesgo. Es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Sevilla con el bando publicado en las redes sociales, a través del cual insta a los vecinos a revisar las fachadas de los hogares, que han podido quedar afectadas tras los intesos temporales sufridos semanas atrás.

Así lo hace saber el Consistorio hispalense en un comunicado publicado este martes en el que realiza "un llamamiento" a los propietarios de inmuebles ubicados en zonas de paso de cofradías "con el fin de evitar desprendimientos ante la posibilidad de que las intensas lluvias hayan podido debilitar revestimientos".

"Comprueben el estado de las fachadas de sus edificios", apremia dicho bando, en el que se señala que la inspección debe acometerse, especialmente, en balcones y barandillas. También se pide "evitar sobrecargas y posibles caídas de objetos durante el paso de cofradías".

En caso de detectarse la necesidad de una reparación, los propietarios de los inmuebles tendrán hasta el 15 de marzo (dos semanas antes del Domingo de Ramos) para acometer una actuación.

El tren de borrascas que sacudió Andalucía desde finales de enero ha podido tener consecuencias en innumerables edificios de la ciudad, especialmente en los de mayor antigüedad. Ahí está el caso de la parroquia de San Julián, cuyo cierre -previsto en principio para después de Semana Santa- se ha podido acelerar al empeorar su estado por las continuas lluvias. Tal situación afecta a la Hermandad de la Hiniesta.

El Ayuntamiento pretende que tales consecuencias se reparen lo máximo posible antes de la primera de las Fiestas de Primavera que concentra, especialmente en el centro de la ciudad, a un elevado número de personas.