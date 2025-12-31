Aznalcázar adecenta el templete de la Virgen del Rocío en el Quema tras denunciar su lamentable estado

Un espacio idílico que ha vuelto a ocupar el foco mediático. La hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de Aznalcázar, ha lamentado recientemente la comisión de un acto vandálico sobre el monumento a la Virgen del Rocío ubicado en el Vado de Quema, un lugar muy especial y señalado para todos los rocieros. Según informaba la corporación, la talla de la Virgen, ubicada en el interior de un templete, ha aparecido "manchada de barro, junto a otros daños que atentan contra la dignidad del monumento".

Estado en que apareció el monumento de la Virgen / Hermandad del Rocío de Aznalcázar

En este sentido, la filial ha expresado públicamente su “profunda preocupación y malestar” por lo ocurrido y ha incidido en que el Vado de Quema es un espacio de “gran valor devocional, cultural y sentimental” para los aznalcaceños y toda la familia rociera, por lo que “merece el máximo respeto y cuidado". El entorno del templete también se ha podido contemplar repleto de velas gastadas, con la consecuente afección que la cera puede ocasionar en los materiales. La hermandad ha realizado también un llamamiento al "civismo, al respeto y a la responsabilidad" de las personas que transitan por este lugar para evitar que estas situaciones "vuelvan a repetirse".

Estado actual del monumento tras las primeras tareas de conservación / Her

Del mismo modo, la junta ya está llevando a cabo las tareas de restauración y conservación necesarias para devolver "el monumento a las condiciones dignas que merece", encontrándose actualmente ya en un mejor estado. Dichas labores continuarán en los próximos días, en colaboración con el propio Ayuntamiento de Aznalcázar.

Este monumento también fue objeto de un ataque vandálico severo hace un par de años, cuando la talla de la Virgen del Rocío apareció completamente manchada con pintura azul.