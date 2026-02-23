Carlos Colón recibirá el Premio Semana Santa de las Letras

El periodista Carlos Colón será galardonado con el Premio Semana Santa de Sevilla de las Letras durante la gala que tendrá lugar el 11 de marzo en el Teatro Joaquín Turina. Pregonero de la Semana Santa en 1996, articulista y miembro del consejo editorial de Diario de Sevilla, posee un vasto conocimiento en cultura cinematográfica. Es autor de los textos de diversas películas relacionadas con las cofradías, entre ellas, el guión de Semana Santa, la célebre película de Manuel Gutiérrez Aragón y Juan Lebrón.

Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla (US). Fue director técnico de Cine de la Fundación Luis Cernuda de la Diputación de Sevilla y de Programas cinematográficos de la Expo- 92 y co-director de los Encuentros Internacionales de Música de Cine y director del Grupo de Investigación Historial de la Imagen en Movimiento y de la Música Audiovisiva. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

En ediciones anteriores, este galardón ha recaído en los poetas Aquilino Duque y Manolo Garrido, en el escritor Paco Robles y en los periodistas José Luis Garrido Bustamante, Antonio Cattoni, Juan Miguel Vega, Guillermo Sánchez y Joaquín Caro Romero.

La gala se celebrará el 11 de marzo en el Teatro Joaquín Turina, será presentada por José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de este año, y contará con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.