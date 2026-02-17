Colas para renovar los abonos de la carrera oficial en Sevilla

Una estampa habitual de febrero: la cola de personas para renovar los abonos de la carrera oficial. Es, sin duda, una de las imágenes que pregonan la llegada de la cuaresma.

Desde bien temprano, la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías, en la calle San Gregorio, presenta una larga hilera de titulares de sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa. Es el plazo establecido para su renovación.

Esta estampa evidencia el gran interés de los sevillanos por mantener dicha titularidad, una de las más codiciadas de la ciudad, que se llega a incluir en las herencias. Sirva de ejemplo el alto número de solicitudes que se registran cada año para hacerse con una de estas localidades. A media mañana, la cola daba la vuelta a la Capilla de Santa María de Jesús.

La entidad que preside Francisco Vélez ha implantado un riguroso sistema de vigilancia para luchar contra la reventa de estos abonos, con la que muchos de los titulares consiguen grandes beneficios. Hasta hace poco, había importantes ofertas en internet.