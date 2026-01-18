El Cristo de Burgos modificará su itinerario de ida el Miércoles Santo de 2026

Será una de las novedades más reseñables de la próxima Semana Santa en cuanto a cambios de itinerarios. La hermandad del Santísimo Cristo de Burgos modificará su recorrido en la estación de penitencia de este Miércoles Santo de 2026. La corporación de San Pedro, como ya se anunció, será la penúltima en transitar por la Carrera Oficial, ocupando su lugar Las Siete Palabras, que cerrará la jornada, al menos este año.

En este sentido, el cortejo de ruan del Miércoles Santo, en vez de transitar por Imagen, la Encarnación, Laraña y Orfila, accederá a la Plaza del Duque por un itinerario novedoso, como son las zonas de San Juan de la Palma y San Martín, en un itinerario similar al que ya realiza la hermandad de la Mortaja en la tarde del Viernes Santo (Feria, Castellar, Saavedras y San Martín, para luego continuar por Cervantes, Amor de Dios, San Miguel y Trajano).

Con esta modificación se gana, principalmente, tiempo de estancia en la calle y evitar así posibles parones en el acceso a la Campana, con lo cual el cuerpo de nazarenos se resiente en menor dimensión. Del mismo modo, promueve el movimiento del público y se evita una calle conflictiva y de aglomeraciones como es Orfila, por la que pasan varios cortejos en esa jornada y desde la que sale Los Panaderos. Tan solo falta por afinar el horario en sí de la salida de la cofradía, fijada actualmente a las 21:00, aunque presumiblemente se adelantará.