David Medina será finalmente el prioste de la Esperanza con Cabezuelo

El cofrade José David Medina Fernández juró en la tarde de este pasado sábado el cargo como prioste de Nuestra Señora de la Esperanza, función que desempeñará finalmente los próximos cuatro años durante el mandato de Fernández Cabezuelo. Así lo ha notificado la corporación de la Resolana, una vez recibida en la secretaría la preceptiva confirmación de don Miguel Vázquez Lombo, Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.

La celebración, desarrollada durante el orfertorio de la habitual sabatina, estuvo presidida por el rector de la Basílica y director espiritual de la Hermandad, don José María Losada Lahera, contando con la participación de la Coral Polifónica. Medina sustituye así a Miguel González de la Bandera, anunciado en un principio como prioste, si bien finalmente no aceptó el cargo por una serie de "discrepacncias y desavenencias a la hora del montaje del besamanos".

José David Medina Fernández (1987) cuenta con una dilatada trayectoria de servicio a la hermandad desde su infancia, habiendo formado parte del grupo de monaguillos, acólitos, cuadrilla de costaleros y equipo de priostía, además ocupó el cargo de presidente de la Juventud de 2007 a 2012. "Destaca especialmente su activa implicación en el grupo de trabajo encargado del montaje del histórico y devoto Besamanos en honor de Nuestra Señora de la Esperanza, celebrado en la Parroquia de San Gil Abad, reinterpretando lo dispuesto en el mismo lugar hace cien años. Desde la Hermandad le deseamos que Nuestros Amantísimos Titulares le guíen y acompañen en el desempeño de sus funciones, para que observe y cumpla fielmente las obligaciones propias del cargo que ahora asume", apostilla.