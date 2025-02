Dimite en bloque la junta de gobierno de Los Panaderos

Un momento cuanto menos delicado por la calle Orfila. La junta de gobierno de la hermandad de Los Panaderos ha presentado su dimisión en bloque ante las autoridades competentes. A través de un comunicado publicado en la página web de la corporación, los firmantes han enumerado una serie de motivos y cuestiones que les han llevado a tomar esta decisión, que agrava aún más el contexto interno de la corporación.

En dicho comunicado, dividido en seis enunciados, la junta señala haberse sentido "maltratada, vejada, insultada y vilipendiada por un grupo de hermanos, que, sin razón justificada, se ha dedicado a que el desarrollo del día a día y de las actividades de esta Hermandad sean imposibles de llevar a cabo, con la intención confesada por alguno de ellos de provocar el nombramiento de una Gestora en el seno de la hermandad". Además, indica que el cabildo de elecciones "recrudeció más si cabe" la situación y han recordado que "tanto el Hermano Mayor como el Teniente de Hermano Mayor han sido insultados e injuriados públicamente, en la puerta de nuestra Capilla y en su domicilio particular respectivamente".

De igual modo, la junta se ha dirigido de pleno al director espiritual, indicando "desprecio y desprotección", señalándolo como "causante, entre otras, de no haber podido celebrar un besamanos extraordinario sugerido por su Ilma el Señor Arzobispo con motivo del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular, o de que nuestros pequeños no hayan podido disfrutar del Cartero Real en su propia Capilla y de tantas y tantas otras actividades que no nos ha autorizado, ha llegado el momento de dejar paso a otros, que, a buen seguro lo sabrán hacer mejor".

