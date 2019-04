DIARIO DE SEVILLA ofreció la retransmisión del Viernes Santo de Sevilla en directo.

Tras un día con las previsiones de lluvia como protagonista, y con la decisión de no salir de todas las nóminas del Viernes del Santo (La Carretería, La Soledad, El Cachorro, La O, San Isidoro, Montserrat y la Mortaja), nos despedimos con las imágenes de las diferentes hermandades del Viernes Santo. Aquí le dejamos también la crónica del Viernes Santo.

21:14. Y el Viernes Santo se queda huérfano de hermandades en sus calles. Montserrat decidió como última de la nómina de este antepenúltimo día de la Semana Santa sevillana, no realizar su estación de penitencia, dejando Sevilla sin ningún paso.

21:00. A la espera de Montserrat, nos llegan imágenes de la escolanía de María Auxiliadora en el interior del templo de la Mortaja. Emotivo y curioso momento. Consulte las imágenes de La Carretería y de San Buenaventura.

20:38. La Mortaja no va a realizar su estación de penitencia en este Viernes Santo, en el que, de momento, todas las hermandades se quedan sin salir. Sólo queda ya por conocer la decisión de Montserrat, y a las 20:45 comunicarán si salen o no.

20:01. La Mortaja dará a conocer su decisión a las 20:15. Montserrat, la última de la nómina en salir en este Viernes Santo, tiene prevista su salida a las 20:30. Aumentan a un 90% las probabilidades de lluvia hasta las 21:00 horas. El Viernes Santo podría acabar sin ninguna hermandad en la calle. Esperamos noticias. Aquí unos nazarenos se dirigen a Montserrat, acompañados de una persona con paraguas. Consulte también las imágenes del día.

19:39. Y otras más que se une: San Isidoro tampoco realizará su estación de penitencia. Ya sólo queda la Mortaja y Montserrat, que deciden en los próximos minutos. A continuación, así luce el precioso paso de la Soledad de San Buenaventura.

19:17. La hermandad trianera de La O no pudo salir en este Viernes Santo pasado por agua. Las siguientes en decidir, con unas previsiones en las que el frente no se va de momento hasta las 20:00, serán San Isidoro, La Mortaja y Montserrat. En este vídeo, los nazarenos se retiran del lado de las imágenes de su hermandad tras conocerse que no se iba a realizar la estación de penitencia. Vídeo: Juan Carlos Muñoz.

18:52. La O tampoco va a realizar su estación de penitencia. Son ya 4 las hermandades que no salen en este Viernes Santo. A continuación, así lucía el interior de la capilla de La Carretería (José Ángel García). Consulte también aquí algunas de las primeras imágenes del día.

18:42. La Soledad de San Buenaventura, tercera de la nómina del Viernes Santo que no realizará su estación de penitencia. A las 19:30 abrirá la iglesia conventual de San Buenaventura.

18:24. Llueve en Sevilla. La O pidió el aplazamiento de una hora, y tras ello, si finalmente decidiera salir, pondría su Cruz de Guía en la calle a las 19:00 horas comprometiéndose a llegar a la Plaza de la Campana en su horario previsto. La Soledad de San Buenaventura dará a conocer su decisión antes de las 19:00.

18:00. La Hermandad del Cachorro abre sus puertas para los fieles tras decidir no realizar su estación de penitencia. Recordamos que La O ha pedido una hora de prórroga, mientras La Soledad, por su parte, ha comunicado que será a las 18:45 cuando diga cuál es su decisión.

17:25. Los hermanos de la Carretería salen de la iglesia después de que la hermandad ha decidido no realizar estación de penitencia. La iglesia abrirá sus puertas a las 18:30 para que el público en general pueda pasar a ver los pasos de la Carretería. Las hermandades de la O y la Soledad de San Buenaventura son las siguientes en tener que tomar una decisión. Vídeos de José Ángel García.

16:58. La Carretería ha decidido no realizar su estación de penitencia, ante la alta probabilidad de que se llueva, tal y como ha decidido la Hermandad del Cachorro unos minutos antes. Recuerda la predicción del tiempo para el Viernes Santo en Sevilla, que complica la posibilidad de que las procesiones de Sevilla de las primeras horas del viernes puedan salir.

16:41. El Cristo de la Expiración del Cachorro era movido en su Basílica así; Vídeo: Juan Carlos Muñoz

16:00. La Carretería está reunida para decidir si sale.

15:55. La Hermandad del Cachorro decide no realizar su estación de penitencia. Los Hermanos salen de la Basílica sin poder salir. Anuncian que desde las 18:00 abrirán las puertas de la Basílica para que se puedan visitar las imágenes titulares. Vídeo: Juan Carlos Muñoz

Horarios e itinerarios de las procesiones del Viernes Santo 2019 en Sevilla

La Carretería

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, María Stma. de la Luz en el Misterio de sus Tres Necesidades y Ntra. Señora del Mayor Dolor en su Soledad. realiza su Estación de Penitencia a las 16:25, retrasando su salida 10 minutos con respecto al año pasado, desde la Capilla de la Carretería.

El primer paso, el de misterio, escenifica las tres necesidades al pie de la cruz, donde Jesús aparece crucificado y muerto, talla atribuida a Francisco de Ocampo, del S.XVII. Completan el paso la Virgen, San Juan, las Tres Marías, los Santos Varones y los dos ladrones crucificados.

La Virgen de la Luz y San Juan son obras del taller de Pedro Roldán. Las figuras de los ladrones, las Tres Marías y los Santos Varones son de Luis A. de los Arcos y Cristóbal de Guadix, con acabado del taller Roldán.

En el segundo paso, Dolorosa bajo palio, la esculpió Alonso Álvarez de Albarrán en 1629 y fue restaurada en 2005 por Pedro Manzano.

Itinerario de la Carretería el Viernes Santo 2019 en Sevilla

Real de la Carretería, Toneleros, Antonia Díaz, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Barcelona, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Rodo y Real de la Carretería.

Horario de la Carretería en la Semana Santa de Sevilla

16:25 salida del templo, 18:20 Venia en campana, 18:30 Cruz en la entrada de la calle Sierpes, 19:03 Cruz en la Plaza, 19:30 Cruz en la Puerta San Miguel, 20:15 fuera de la catedral y 22:15 entrada del último paso.

Soledad de San Buenaventura

La Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y Ntra. Señora de la Soledad. realiza su Estación de Penitencia a las 17:55 horas desde el Convento de San Buenaventura (PP. Franciscanos), ya que ha adelantado la hora de su entrada en 15 minutos, haciéndolo a la 22:35.

En el único misterio que realiza la estación de penitencia se encuentra a la Virgen María de la Soledad, al pie de la cruz, que aparece con un sudario colocado verticalmente. El autor de la talla es Gabriel de Astorga de 1851 y Sebastián Dantos la adaptó para ir de pie en 1954.

Itinerario de la Soledad el Viernes Santo 2019 en Sevilla

Carlos Cañal, Méndez Núñez, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza y Carlos Cañal.

Horario de la Soledad en la Semana Santa de Sevilla

17:55 horas salida del templo, 18:50 Venia en campana, 19:00 Cruz en la entrada de la calle Sierpes, 19:33 Cruz en la Plaza, 20:00 Cruz en la Puerta San Miguel, 20:37 salida catedral y 22:35 entrada del último paso.

El Cachorro

La Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio. realiza su Estación de Penitencia a las 15:45 desde la Basílica del Stmo. Cristo de la Expiración (Triana).

En el primer paso de esta hermandad se encuentra al Santísimo Cristo de la Expiración, obra cumbre de la imaginería barroca obra de Francisco Antonio Gijón, que lo labró en 1682.

En el palio va Nuestra Madre y Señora del Patrocinio. El autor de la talla es Luis Álvarez Duarte de 1973.

La Virgen luce la Medalla de la Ciudad que le fue concebida en 2016 y en el paso de palio destaca la corona de la Dolorosa, labrada en ore de ley y los magníficos bordados.

Itinerario del Cachorro el Viernes Santo 2019 en Sevilla

Castilla, Callao, San Jorge, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jorge, Callao y Castilla.

Horario del Cachorro en la Semana Santa de Sevilla

15:45 salida del templo, 19:12 Venia en campana, 19:22 Cruz en la entrada de la calle Sierpes, 19:55 Cruz en la Plaza, 20:22 Cruz en la Puerta San Miguel, 21:57 salida de la catedral y 2:35 entrada del último paso.

La O

La Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la O. realiza su Estación de Penitencia a las 18:00 horas desde la Parroquia de la O (Triana).

En el primer paso se encuentra a Nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. El autor de la obra fue Pedro Roldán de 1635. El estilo del paso es neobarroco con un dorado de Antonio Sánchez y restaurado por Enrique Castellano en 2011-2012. El señor está iluminado por cuatro faroles de metal dorado realizado por Juan Borrero y A. Pérez.

El segundo paso lo forma María Santísima de la O bajo palio. El autor de la talla es de Castillo Lastrucci de 1937.

Itinerario de la O el Viernes Santo 2019 en Sevilla

Castilla, Callao, San Jorge, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, Plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, Plaza del Ministro Indalecio Prieto, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Rodo, Real de la Carretería, Toneleros, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozanoo, San Jorge, Callao y Castilla.

Horario de la O en la Semana Santa de Sevilla

18:00 horas salida del templo, 20:32 Venia en campana, 20:42 Cruz en la entrada de la calle Sierpes, 21:15 Cruz en la Plaza, 21:42 Cruz en la Puerta San Miguel, 22:36 salida de la catedral y 2:45 entrada del último paso.

San Isidoro

La Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora de Loreto. realiza su Estación de Penitencia a las 19:45 horas desde la Parroquia de San Isidoro, modificando su recorrido de ida, pasando por Luchana, Cuesta del Rosario.

En el primer paso se encuentra Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas representando al señor con la cruz a cuestas en el momento en el que cae por tercera vez.

El segundo paso lo forma Nuestra Señora de Loreto bajo palio.

Itinerario de San Isidoro el Viernes Santo 2019 en Sevilla

Luchana, Cuesta del Rosario,Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Plaza de Villasís, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario y Luchana.

Horario de San Isidoro en la Semana Santa de Sevilla

19:45 salida del templo, 21:11 Venia en campana, 21:21 Cruz en la entrada de la calle Sierpes, 21:54 Cruz en la Plaza, 22:21 Cruz en la Puerta San Miguel, 23:07 salida de la catedral y 0:15 entrada del último paso.

Montserrat

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Ntra. Sra. de Montserrat. realiza su Estación de Penitencia a las 20:30 desde la Capilla de Montserrat.

En el misterio se encuentra el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón crucificado dialogando con el Buen Ladrón, en presencia del Mal Ladrón, ambos también crucificados. Completando la escena se encuentra Magdalena que aparece de rodillas.

En el segundo paso aparece Nuestra Madre y Señora de Montserrat bajo palio. La talla de la Virgen se le atribuye a Gaspar de la Cueva, que se terminó en el taller de Juan de Mesa en el siglo XVII, donde se le hicieron manos nuevas.

Itinerario de Montserrat el Viernes Santo 2019 en Sevilla

Cristo del Calvario, San Pablo, Plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Castelar, Plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, San Pablo y Cristo del Calvario.

Horario de Montserrat en la Semana Santa de Sevilla

20:30 salida del templo, 21:42 Venia en campana, 21:52 Cruz en la entrada de la calle Sierpes, 22:25 Cruz en la Plaza, 22:52 Cruz en la Puerta San Miguel, 23:41 salida de la catedral y 2:00 entrada del último paso.

Sagrada Mortaja

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad. realiza su Estación de Penitencia a las 20:00 horas desde la Capilla del ex Convento de la Paz.

El misterio representa a Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad, el señor yacente en el regazo de la Virgen María tras ser amortajado. Testigos de la escena son San Juan, las tres Marías que sostienen sábanas y los Santos Varones.

Itinerario de la Sagrada Mortaja el Viernes Santo 2019 en Sevilla

Bustos Tavera, Doña María Coronel, Dueñas, San Juan de la Palma, Madre María Purísima de la Cruz, Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín, Cervantes, Plaza de San Andrés. García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel y Bustos Tavera.

Horario de la Sagrada Mortaja en la Semana Santa de Sevilla

20:00 Salida del templo, 22:16 Venia en campana, 22:26 Cruz en la entrada de la calle Sierpes, 22:59 Cruz en la Plaza, 23:56 Cruz en la Puerta de San Miguel, 00:00 salida de la catedral y 2:00 entrada del último paso

Viernes Santo en Sevilla, la plenitud tranquila

A primera hora de la mañana del Viernes Santo en Sevilla todavía andarán las cofradías de capa de la Madrugada en sus barrios.

Hasta las dos, cuando entra el palio de la Esperanza de Triana, las podrá ver.

El Viernes Santo es el día grande de Triana. No sólo por la cofradía de la Madrugada, también por la O y el Cachorro. Dicen los trianeros que los viejos del barrio regresan en este día. Los vecinos que un día emigraron a barriadas del extrarradio desde los viejos corralones.

Lo hacen para ver a la Esperanza, al Cachorro y a la O. La calle Castilla, uno de los corazones de este viejo arrabal alfarero, es una cita obligada hoy para ver las hermandades del Cachorro y la O, que dicen que es la cofradía más trianera de todas. Cada uno tendrá la suya, pero sí que fue la primera que cruzó el río para hacer estación de penitencia en la Catedral.

El Cristo de la Expiración, conocido como el Cachorro es la obra cumbre del barroco español. Fue tallado por Francisco Antonio Gijón en 1682.