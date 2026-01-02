El Dulce Nombre de Bellavista recupera el escudo corporativo original

La hermandad del Dulce Nombre de Bellavista ha informado recientemente acerca de la aprobación del proyecto de redacción y actualización de sus Reglas corporativas, con el objetivo de rectificar algunas cuestiones formales y jurídicas de las mismas. Entre ellas se recoge, por ejemplo, la regularización definitiva tanto del Vía Crucis con el Señor de la Salud y Remedios como del Rosario con la dolorosa.

El escudo recuperado del Dulce Nombre

En este sentido, una de las novedades es la recuperación del escudo original, incluyendo los aspectos primigneios del mismo que, "con el tiempo, habían sido sustituidos, alterando su concepción original", señala la cofradía. En el óvalo izquierdo, que flanquea la custodia del Santísimo Sacramento, aparece, tal y como se contemplase en el pasado, la flor de lis; con doce estrellas en su superficie, y bajo la cual aparece la inscripción Ave María.

Esto viene a revertir su sustitución por la cruz de Santiago, que aparecía sobre un fondo morado, "y cuyo significado no guardaba ningún tipo de relación con la historia ni ningún atributo de nuestra Hermandad. Dicha recuperación se ha realizado siguiendo el escudo primitivo que aparece en nuestro bacalao, reglas, e insignias, sin alterar ningún aspecto original; en estilo Art Nouveau, y tal y como se decidiese en cabildo de hermanos", abunda.

Dicho escudo, ilustrado por Bruno Halcón, ha sido anezado a las Reglas y aprobado por la Delegación dé Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Sevilla.