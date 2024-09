'El Dulce Nombre' sonará en su versión original cantada de la mano de La Puebla del Río

Una recuperación puntual que ojalá marque tendencia, rompa con el desconocimiento y se reproduzca en más ocasiones. El afán por la historia de la música procesional camino de convertirse en corriente gracias al interés de varias formaciones musicales. La marcha El Dulce Nombre, del maestro Manuel López Farfán, volverá a escucharse en su versión original, es decir, cantada. Sucederá el próximo 12 de octubre, en la Magna Mariana de Jerez de la Frontera; un motivo más de tantos para no perderse esta gran cita del otoño cofradiero.

En concreto, será la Banda Municipal de La Puebla del Río la encargada de interpretar esta composición, compuesta por el genio de San Bernardo en 1925, es decir, hace ya casi un siglo. Sonará tras el palio de Madre de Dios de la Misericorida, de la hermandad del Transporte, en los metros finales de su procesión, exactamente en el corazón de la calle Merced, justo antes de la entrada en la Basílica. La parte cantada correrá a cargo del Coro de Julio Pardo, célebre y asiduo al concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz y uno de los más laureados de la historia, y que también ha actuado en ocasiones en la estación de penitencia de la Esperanza de Triana.

Se trata, por tanto, de un momento muy señalado para los amantes de la música procesional y, en especial, de los seguidores de Manuel López Farfán. Esta versión original (a la que tan solo faltará el empleo de la ocarina en su parte central) cuenta, en efecto, con una letra en los compases finales para que fuera cantada por el público, y dice así: "Te llaman del Dulce Nombre, hermosura peregrina, faro de gran luz divina que linda en tu pena vas. Bajo palio te conducen y orgullosos bien te lucen todos tus fieles hermanos de esta gloriosa hermandad". La marcha, felizmente recuperada definitivamente en 2004 tras décadas de olvido, suele sonar tras el palio del Dulce Nombre la noche de cada Martes Santo, pero sin su particular canto.

No será esta la única sorpresa prevista. Además, serán interpretadas con compañía coral otras dos marchas en este mismo tramo: Misericordia, de Manuel Marvizón, que es estreno absoluto, y Pasan los Campanilleros, en plena celebración de su centenario. El broche de oro a esta mágica jornada lo pondrá, como no podía ser de otra forma, "¿Quién te vio y no te recuerda? - Saeta Jerezana -", de David Hurtado. Será, igualmente, la despedida oficial de esta formación cigarrera de la ciudad jerezana, que el año que viene interpretará su música tras la Virgen de la Paz en Sevilla.

Serán varias las formaciones musicales de Sevilla y su provincia las que comparezcan en esta procesión magna, entre ellas, la Cruz Roja , las Nieves de Olivares, Santa Ana de dos Hermanas, la Oliva de Salteras, AMUECI, Arahal o el Carmen de Salteras.