El Economato Social de las hermandades busca con urgencia una nueva sede

Una de las obras sociales más importantes de las hermandades de Sevilla se encuentra en una complicada situación. El Economato Social de la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo necesita una nueva sede. El contrato de alquiler del actual inmueble en la calle Narciso Bonaplata finaliza el próximo mes de mayo y la propiedad les ha comunicado a través de un burofax que no se renovará tras 17 años.

El problema al que se enfrenta esta entidad, una acción social conjunta que engloba a 40 hermandades y dos cáritas parroquiales, es de relevancia, puesto que necesitan un espacio de amplias dimensiones y en una situación céntrica para poder seguir desarrollando su labor. La especulación con los alquileres –cualquier supermercado enfocado al turismo puede pagar una renta más elevada– tampoco ayuda.

Tras conocer este desahucio desde la fundación, presidida por Francisco Polo, hermano mayor de las Penas, se pusieron manos a la obra para hallar un nuevo local: “Estamos buscando con la ayuda del Ayuntamiento, ya que prestamos un servicio de interés público y somos una fundación sin ánimo de lucro, para que nos puedan ceder o localicemos un espacio. Somos optimistas en que alguna de las gestiones cuaje”.

Beneficiarios hacen cola para acceder al Economato. / José Ángel García

La fundación también busca de manera particular algún local que se adapte a sus necesidades en el centro o en la primera corona. También se sondea entre los conventos la posibilidad de que alguno disponga de un espacio para el Economato.

El Economato Social de las hermandades cuenta con 25 años de historia. Su primera sede estuvo en la calle Peral. Hace 16 años se trasladaron a Narciso Bonaplata. Atiende al mes a más de 600 familias que sólo pagan el 25% del valor de costo de los productos, asumiendo las hermandades el resto. También se benefician de esta acción social 15 conventos y seis instituciones religiosas. “Es la obra de caridad conjunta de las hermandades más grande y que se tuviera que paralizar sería una pena”, advierte el presidente de la Fundación.