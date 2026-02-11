Eduardo de Andrés pronunciará la Meditación ante el Cristo de la Misericordia del Baratillo 2026

Un acto muy esperado por los cofrades de la calle Adriano que anticipa el tiempo de Cuaresma en el Arenal. La hermandad del Baratillo convoca a sus hermanos a la tradicional meditación en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, tarea que este año recae en Eduardo Salvador de Andrés Rodríguez, entrañable y querido hermano de la corporación, actual miembro de junta que desempeña el cargo de diputado de formación.

Cartel de la Meditación al Santísimo Cristo de la Misericordia

De Andrés, Licenciado en Geografía e Historia, es profesor de bachillerato en el Colegio Tabladilla, y se ha mantenido vinculado a la corporación del Miércoles Santo durante toda su vida. La Meditación tendrá lugar el próximo sábado, 14 de febrero, a partir de las 21:15, en la sede canónica de la cofradía, la Capilla de la Piedad. Este acto servirá, además, como anticipo a la celebración del besapiés a la imagen de Ortega Bru, culto previsto para la jornada del domingo, y que abre también un tiempo de especial intensidad espiritual en el Baratillo, puesto que la próxima semana comenzará el quinario en su honor, como siempre cada semana de inicio de Cuaresma.