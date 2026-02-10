La reapertura De la iglesia del Sagrado Corazón, en imágenes

La Hermandad de Los Javieres ha reabierto al público de manera definitiva su nueva sede canónica: la iglesia del Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises. Se trata del destino al que se trasladó la cofradía con la previa autorización de cabildo, después de casi medio siglo de estancia en Omnium Sanctorum.
Con esta reapertura, la cofradía del Martes Santo vuelve a su templo fundacional. El regreso supone, por tanto, un retorno al lugar donde la corporación levantó raíces en la década de los cincuenta del siglo pasado, antes de su prolongada etapa en Omnium Sanctorum.
1/30La reapertura De la iglesia del Sagrado Corazón, en imágenes
