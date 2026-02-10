DIRECTO
La reapertura De la iglesia del Sagrado Corazón, en imágenes
La reapertura De la iglesia del Sagrado Corazón, en imágenes / Ismael Rubio

La reapertura De la iglesia del Sagrado Corazón, en imágenes

La cofradía del Martes Santo reabre al público, ya de forma definitiva, la iglesia del Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises tras dejar Omnium Sanctorum

Los Javieres reabre para Sevilla el Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises

Ismael Rubio

Sevillla, 10 de febrero 2026 - 15:34

La Hermandad de Los Javieres ha reabierto al público de manera definitiva su nueva sede canónica: la iglesia del Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises. Se trata del destino al que se trasladó la cofradía con la previa autorización de cabildo, después de casi medio siglo de estancia en Omnium Sanctorum.

Con esta reapertura, la cofradía del Martes Santo vuelve a su templo fundacional. El regreso supone, por tanto, un retorno al lugar donde la corporación levantó raíces en la década de los cincuenta del siglo pasado, antes de su prolongada etapa en Omnium Sanctorum.

