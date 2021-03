La mascarilla, como objeto más visible de la pandemia, cumple un año entre nosotros. A modo de antifaz cubre los rostros. Permite ver y casi no ser reconocidos en algunos casos. Igual que los coloristas capirotes cofradieros. Símbolos de la Semana Santa. Bajo ellas y ellos están los cofrades que lleva por dentro la procesión del coronavirus. Una penitencia que no permite estaciones a la Catedral ni incertidumbres meteorológicas. Y que ha puesto del revés, mucho más que cualquier Martes Santo como en el que se ubica la imagen de la izquierda, el corazón de los devotos y la primavera en Sevilla. Que parece oculta bajo un antifaz y no se deja reconocer aunque conozcamos sus ojos.