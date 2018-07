Antonio Piñero se presentará a la presidencia del Consejo de Cofradías

Antonio Piñero, presidente del Consejo de Cofradías, se presentará a las elecciones que la institución celebrará en noviembre. Tras unas semanas de intensa reflexión, Piñero, que accedió a la presidencia a finales de junio por la marcha de Joaquín Sainz de la Maza, dará un paso al frente para conformar una candidatura y continuar como presidente, si así lo estiman los hermanos mayores. Piñero tendrá la competencia interna del tesorero, Francisco Vélez, quien en la junta superior celebrada el pasado cinco de julio, comunicó su firme intención de presentar una lista.

En aquella reunión, Vélez tomó la iniciativa al anunciar que encabezaría una candidatura. La rápida reacción del tesorero dejó descolocado a Piñero, quien incluso le recriminó a Vélez su intención de presentarse por considerar que debía esperar a que él se decantara. El Arzobispado, por su parte, era partidario de que Piñero se mantuviera al frente de la institución durante los dos años que restan de mandato, evitando así unas elecciones a destiempo que puedan erosionar aún más al organismo que engloba a todas las hermandades de Sevilla. Tras un periodo de reflexión, Piñero ha decidido dar el paso, como ha señalado a este periódico: "Lo he sopesado mucho y me lo he decido porque tenemos un equipo e ideas muy buenas. Estamos muy ilusionados". En la lista de Piñero se integrará como vicepresidente el actual secretario, Carlos López Bravo, y la mayoría de los actuales consejeros.

El curso cofradiero terminó ayer con la presentación del cartel del día de la Virgen de los Reyes. Tras el paréntesis que harán los consejeros para asistir a la procesión de la Patrona de la ciudad y su Archidiócesis, retomarán la actividad en septiembre, mes en el que se convocarán oficialmente los comicios que tendrán lugar dos meses después.

En la junta superior celebrada el miércoles, el Consejo aprobó el calendario para el próximo curso. El 22 de septiembre se elegirán el pregonero y el cartelista de la Semana Santa; el 1 de octubre la imagen que presidirá el Vía Crucis; el 15 de octubre el pregonero de las Glorias; el 22 de octubre, el cartelista de las Glorias; el 29 de octubre, la imagen que presidirá el pregón de las Glorias; el 5 de noviembre, el cartelista del Junio Eucarístico; y el 8 de noviembre, el cartelista del Día de la Virgen.