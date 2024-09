La Esperanza de Triana estrena nuevo cubre copón para la Capilla de los Marineros

Arranca el curso cofradiero allá por la calle Pureza con novedades patrimoniales. La hermandad de la Esperanza de Triana ha anunciado la adquisición de un cubre copón para ser empleado durante la celebración de la Eucaristía, todo ello con el objeto de "seguir enriqueciendo y dignificando nuestro patrimonio destinado al culto a Dios y a nuestros amantísimos titulares".

La pieza en cuestión está bordada en oro sobre tisú de plata, de origen italiano del siglo XVIII o principios del XIX. El velo del copón, también llamado capillo o cubre copón, es una pieza circular de tela dorada o seda blanca, que se usa para cubrir el copón cuando contiene formas consagradas. A diferencia del cáliz, que se cubre con un velo cuando no se usa, el copón puede cubrirse cuando en su interior hay formas consagradas. Su objeto es hacer notar que dentro está el Cuerpo de Cristo, y con ello evitar accidentes derivados del desconocimiento de si las hostias han sido o no consagradas.

El nuevo cubre faldón / Hermandad

Su uso no es obligatorio, pero es muy recomendable por la razón antes señalada. Como se decía, mientras el Santísimo Sacramento esté reservado en él, el copón se puede cubrir, y se debe eliminar el velo cuando no lo esté. "Por tanto, al inicio de la misa debe de estar descubierto el copón, y se le coloca el velo justo antes de colocarlo en el tabernáculo después de la Comunión. Esto quiere decir que tras la consagración no debe de velarse el copón, sino hasta que se va a reservar", señala la corporación.

Este proyecto se une a los ya anunciados durante los últimos meses, en el marco de la gran apuesta patrimonial desplegada por la junta de gobierno que encabeza Sergio Sopeña. En primer lugar se acometerá la confección de una nueva toca de sobremanto para la Virgen de la Esperanza, diseñada por Gonzalo Navarro y bordada en el taller de Manuel Solano, pieza que seguirá una línea de trazas neobarrocas. De igual modo se ha proyectado la realización de una nueva túnica procesional para el Señor, diseñada por Sánchez de los Reyes y prácticamente bordada en su totalidad; un tercer manto de salida para Nuestra Señora de la Esperanza o, por ejemplo, unos nuevos faldones bordados para las andas de traslado de ambos titulares durante sus cultos externos cuaresmales.