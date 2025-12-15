La Esperanza de Triana estrena nuevo dosel de cultos: una obra singular

La hermandad de la Esperanza de Triana ha estrenado, con motivo del besamanos a la Virgen de la Esperanza, un nuevo dosel de cultos, que ya ha causado la admiración y los elogios entre los cofrades. El dosel se presenta como una estructura arquitectónica de marcado carácter ornamental, ideada a modo de solio elevado para tronos e inspirada en el protocolo real borbónico. "Su función es cobijar, distinguir y ennoblecer la Imagen, subrayando su posición jerárquica y devocional mediante una cubierta que enmarca visual y simbólicamente el espacio sagrado", señala la hermandad.

El nuevo dosel de la Esperanza de Triana

La obra se articula a través de una doselera plana o techo arquitrabado, sostenido por dos grandes pilastras que descansan sobre una grada elevada a modo de tarima o pódium corrido. La doselera se remata con una crestería central flanqueada por dos cráteras flameantes, mientras que el conjunto se completa con un repostero bordado que se extiende entre las pilastras, cerrando visualmente el espacio interior. A ambos lados se desarrollan dos grandes aletones laterales que enmarcan y culminan el conjunto, aportando monumentalidad, equilibrio y solemnidad a este mueble litúrgico.

Desde el punto de vista estilístico, el dosel aúna el Regionalismo en su vertiente renacentista con la rica tradición cerámica de los alfares de Triana. El programa ornamental se adscribe al repertorio renacentista clásico, con la presencia de candelieri , roleos, guirnaldas, cartelas, palmetas, ánforas y otros motivos de depurada inspiración histórica.

La imaginería

Dentro de este conjunto destaca especialmente la imaginería que lo enriquece, realizada para realzar los elementos estructurales del dosel. El trabajo ha consistido en la ejecución de dos ángeles en alto relieve destinados a los arbotantes laterales, un angelito de bulto redondo para la cartela central de la doselera y el modelado en barro de los dragones que rematan la crestería superior. Los ángeles situados a ambos lados del dosel se muestran totalmente de perfil y actúan como arranque de los arbotantes. Están representados con corazas ricamente ornamentadas, donde aparecen motivos decorativos y representaciones animales que aluden simbólicamente al día y la noche. Ambos comparten un mismo color base en la coraza, el verde, con el fin de otorgar unidad visual al conjunto. Sin embargo, en las alas del ángel que simboliza el día predominan los tonos cálidos, mientras que en el ángel de la noche prevalecen los tonos fríos, reforzando así su carácter simbólico. Ambos presentan mascarones enriquecidos a modo de joyas sobre las sienes y el cabello recogido con un lazo.

El angelito situado en la cartela central, a diferencia de los anteriores, está concebido como una figura de bulto redondo. Los tonos empleados en el estofado de sus alas coinciden con los utilizados en los ángeles de los arbotantes, contribuyendo a la cohesión cromática y estética del conjunto. Los tres ángeles, obras del imaginero Juan Manuel Parra, han sido realizados en madera de cedro real, dorados, estofados al temple y policromados al óleo, siguiendo las técnicas tradicionales de la imaginería sacra.

El dosel de cultos ha sido realizado, con la supervisión de la junta de gobierno, siguiendo la idea de Ignacio Sánchez Rico, con diseño de Eduardo Crespo Rico. La carpintería ha sido ejecutada por Enrique Gonzálvez, mientras que la talla, realizada íntegramente en madera de cedro real, corresponde a Felipe Martínez Oliver. Los bordados del repostero han sido realizados por Charo Bernardino. El dorado, llevado a cabo en el taller de Enrique Castellanos, se ha realizado mediante la técnica tradicional del dorado al agua, empleando oro fino de 23 3/4 quilates, con un total de 20 gramos. Tanto en los detalles del dorado como en la gama cromática aplicada a los distintos elementos, se han seguido fielmente las directrices del diseñador, utilizándose temple al huevo.