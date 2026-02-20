Los 'faltos de confianza' en el primer capítulo de 'El Palermasso'

Arranca la 11ª temporada de 'El Palermasso' con su primer capítulo "y lo hace como más nos gusta: entre incienso, rumores, miradas cómplices… y mucha, mucha guasa cofrade. En la ya mítica taberna cofrade, nuestros amigos Antonio, Blis, Pani e Isidro como auténticos costaleros se reúnen frente a sus teléfonos móviles con el semblante serio. Esperan una llamada importante… de esas que pueden cambiarlo todo", señala la sinopsis.

Pero cuando por fin suena el teléfono, todos iran para otro lado. "No contestan. No quieren enterarse. Aunque el destino y la tecnología, no perdonan. Sin responder, los incluyen en un grupo de WhatsApp llamado “Faltos de confianza”. Ahí, sin escapatoria posible, se dan por enterados de una noticia que preferirían no conocer… aunque en el fondo ya la intuían. Tal vez sea la única vez que en la taberna no esté el grifo para… ¡una cervecita!"

Comienza una nueva temporada cargada de sátira, actualidad cofrade y ese humor tan nuestro que convierte cualquier drama en sonrisa. Además, este primer capítulo incluye las tomas falsas de la promo. "Cualquier parecido con la realidad es pura ilusión… o quizá no", finaliza.