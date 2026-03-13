Fiestas Mayores aprueba su plan estratégico de subvenciones para el año 2026

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Área de Fiestas Mayores, ha dado luz verde al Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2026, un documento que blinda la financiación de las tradiciones más arraigadas de la ciudad y garantiza el apoyo a los sectores que hacen posible su celebración. El plan no solo busca el fomento de la cultura y el ocio, sino que se erige como un instrumento de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público.

Apoyo integral a las Hermandades y al Arte Sacro

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla vuelve a ser un pilar fundamental en este plan. Se han establecido diversas líneas de ayuda que suman cuantías significativas:

41.000 euros para el homenaje al Pregón de la Semana Santa y actividades que potencien a las hermandades de penitencia.

para el homenaje al y actividades que potencien a las hermandades de penitencia. 25.000 euros destinados a las hermandades de la Sección de Gloria .

destinados a las hermandades de la . 10.400 euros para las hermandades de la Sección de Sacramentales y el Corpus Christi.

Además, el Ayuntamiento mantiene su vinculación histórica con dos hermandades específicas por su relación con la corporación municipal: la Hermandad de la Hiniesta, patrona del Ayuntamiento, recibirá 5.000 euros para el traslado de su imagen en el Corpus; y la Hermandad del Santo Entierro contará con otros 5.000 euros para su salida penitencial, presidida por el alcalde como teniente hermano mayor honorario.

Para el sector artesanal, la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla dispondrá de 35.000 euros destinados a potenciar la imagen del sector, incluyendo la organización de exposiciones en la casa consistorial.

Uno de los apartados más destacados del plan es la inversión en el Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla, que recibirá 90.200 euros. Esta subvención tiene un fuerte componente social, ya que su finalidad es dotar de recursos a bandas integradas por jóvenes aficionados que carecen de medios para perfeccionar su formación musical, facilitando además sus ensayos en la ciudad.

Concursos populares y libre concurrencia

Para fomentar la participación ciudadana directa, el plan incluye 15.000 euros destinados a premios para el concurso de exorno de altares, balcones y escaparates durante la festividad del Corpus Christi, además de 1.000 euros para el cartel fotográfico de dicha fiesta.

Finalmente, se ha reservado una partida de 75.000 euros para una línea de libre concurrencia destinada a proyectos especiales y extraordinarios de las hermandades sevillanas (exposiciones, conferencias o cultos extraordinarios) que se salgan de su actividad habitual y fomenten la convivencia social.

Grandes eventos: El SICAB y la Cabalgata de Reyes a la cabeza

Dentro del desglose presupuestario, destacan dos partidas de gran calado por su impacto económico y social. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza (ANCCE) recibirá una subvención nominativa de 200.000 euros para la organización del Salón Internacional del Caballo (SICAB). El Ayuntamiento justifica esta ayuda directa al ser la ANCCE la única entidad capaz de organizar un evento de esta magnitud internacional, que posiciona a Sevilla como referente mundial del sector ecuestre.

Por su parte, la Cabalgata de Reyes Magos, gestionada por el Ateneo de Sevilla, contará con un apoyo de 100.000 euros. Esta "Fiesta Mayor de Sevilla" cuenta con una subvención directa debido a que el Ateneo la organiza de forma ininterrumpida desde 1918, lo que imposibilita la concurrencia pública. El presupuesto se destinará a la construcción de carrozas y a la organización de un evento que llega a todos los sectores de la población.

En la misma línea de apoyo al sector del caballo, el Real Club de Enganches de Andalucía recibirá 100.000 euros para el evento "Sevilla, ciudad mundial del enganche", manteniendo viva una tradición única en las calles de la ciudad.

El belenismo también tiene un espacio reservado con dos líneas: 3.500 euros para la Asociación de Belenistas (organizadora del Congreso Internacional de Belenismo) y 15.000 euros para la Feria del Belén gestionada por ACOBE.

Un marco legal para la excelencia en las tradiciones

La aprobación de este plan responde a la obligatoriedad establecida por la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que exige a las administraciones públicas concretar los objetivos, plazos y costes de las ayudas antes de su concesión. Con este paso, el Servicio de Fiestas Mayores asegura que cada euro invertido esté supeditado a la estabilidad presupuestaria y se gestione bajo principios de publicidad y libre concurrencia.

El plan persigue cuatro objetivos estratégicos fundamentales: normalizar las bases de ejecución para incrementar la eficacia del gasto, garantizar la transparencia para que los ciudadanos accedan a las ayudas con igualdad de criterio, potenciar la participación de la sociedad civil y, finalmente, promover el conocimiento internacional de las grandes fiestas sevillanas.

El cumplimiento de este plan estará estrictamente vigilado por la Intervención General del Ayuntamiento, que emitirá informes sobre la consecución de objetivos y el uso correcto de los fondos. Todas las subvenciones serán publicadas en el Portal de Transparencia, asegurando que el proceso de "hacer ciudad" a través de sus fiestas sea un ejercicio de puertas abiertas para todos los sevillanos.