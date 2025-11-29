Francisco Javier Gutiérrez Juan recibirá el 'Jarrillo de Lata' 2026

Francisco Javier Gutiérrez Juan será galardonado con el 'Jarrillo de Lata' en su próxima edición. Así lo acordaron los miembros en una reunión mantenida este pasado jueves y en el que se aprobó el nombramiento por unanimidad. Este premio, recuperado hace dos años y que rescata la herencia de la recordada y añorada tertulia 'El Museíto', pretende distinguir a personalidades o instituciones que han contribuido a fomentar, divulgar y enriquecer la Semana Santa de Sevilla. Sus orígenes se remontan al año 1990, cuando la citada tertulia entrega el primer Jarrillo a José Luis Peinado, recibiéndolo desde entonces personajes y entidades claves de la fiesta contemporánea.

El XXVII Jarrillo de Lata será entregado el próximo sábado 14 de marzo, en el Real Círculo de Labradores de la calle Pedro Caravaca, en un acto cargado de solemnidad y en el que tanto los miembros de la tertulia como el galardonado compartirán entrañables vivencias y anécdotas. Se reconoce así la trayectoria de Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla desde hace años y un nombre tremendamente ligado al género de la música procesional, su investigación y su difusión en todo el mundo. Este es el listado completo de los premiados con el Jarrillo de Lata hasta su última edición, la del pasado 2025:

1990: Don José Luis Peinado Merchante (El Museíto)

1991: Don Juan Foronda Blasco (El Museíto)

1992: Don Antonio Ríos Ramos (El Museíto)

1993: Don Enrique Osborne Isasi (El Museíto)

1994: Don José Salas García (El Museíto)

1995: Don Luis Rodríguez Caso Dosal (El Museíto)

1996: Don Jaime Bretón Besnier (El Museíto)

1997: Don Pedro Morales Muñoz (El Museíto)

1998: Don José Sánchez Dubé (El Museíto)

1999: Don Luis Álvarez Duarte (Casa Osborne)

2000: Don Juan Fernández Rodríguez y García del Busto (Casa Osborne)

2001: Fundación Cruzcampo (Casa Osborne)

2002: Don Filiberto Mira Blasco (Casa Osborne)

2003: Don Jesús Martín Cartaya (Casa Osborne)

2004: Don Manuel Marvizón Carballo (Casa Osborne)

2005: Excmo. y Rvdo. Sr. Cardenal Don Carlos Amigo Vallejo (Casa Osborne)

2006: Talleres Santa Bárbara (Casa Osborne)

2007: Don Antonio Burgos Belinchón (Fundación Cruzcampo)

2008: Don Manuel Román Silva (antigua capilla del Convento de San Agustín)

2009: Hermanas de la Cruz (Convento)

2010: Don Daniel Jiménez-Quirós Martínez (Iglesia de San Gregorio)

2011: Don Antonio Silva Florencio (Círculo Mercantil)

2012: Don Mauricio Domínguez y Domínguez-Adame (Círculo Mercantil)

2013: El Boli (Mercado de Triana)

2024: Francisco Robles (Real Círculo de Labradores)

2025: Antonio Garrido y 'El Palermasso' (Real Círculo de Labradores)

El galardonado

Director asiduo al frente de importantes orquestas y bandas sinfónicas profesionales de Europa y América, aborda todo tipo de géneros y realiza grabaciones discográficas, televisivas y bandas sonoras para cine. Está en posesión de varios títulos: Profesor Superior de Dirección de Orquesta; Profesor Superior de Composición; Profesor Superior de Oboe; Profesor de Solfeo, Repentización y Transporte; etc. Ha protagonizado importantes recuperaciones históricas de obras perdidas o alteradas, y publicado el tratado “La Forma Marcha” editado por ABEC. Miembro habitual de tribunales en concursos internacionales como el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia – España, el “Sergei Kussewitzky” International Conducting Competition en Grosseto – Italia, o la International Competition for Winds Instruments “Finalis” en Bialystok – Polonia, etc.

Es director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, la formación musical civil más antigua del mundo; imparte conferencias y clases magistrales en universidades de España, Estados Unidos, Portugal, Italia, Costa Rica, Eslovenia, Argentina, Lituania, Colombia, Brasil, Polonia y Venezuela; participa en congresos internacionales; es directivo de la Sección de Música del Excmo. Ateneo de Sevilla; colabora con todo tipo de medios de comunicación. Ha recibido numerosos galardones y condecoraciones europeas y americanas.