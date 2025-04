Francisco Vélez: "No me gustan las vallas que hacen esperar a las cofradías en la Campana. Es algo abominable"

El Domingo de Ramos con la hermandad de la Estrella y el Miércoles Santo con El Baratillo, pero también les ha pasado a algunas de las que entran en la carrera oficial por la plaza del Duque. Una valla les ha cerrado el paso para acceder a El Palquillo mientras que la cofradía que le antecedió en la nómina pasaba por La Campana. Esta situación ha provocado el descontento no sólo de algún que otro diputado mayor de Gobierno, sino que tampoco ha gustado al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, que ha calificado como "abominable" esta situación. "Las vallas ni me gustan ni es algo oportuno. Es algo que no ocurrirá jamás. Ni es estético, ni una hermandad puede esperar detrás de una valla su entrada en la carrera oficial", afirmó.

Según Vélez en declaraciones a El Llamador, "ha habido un malentendido y, quizá, falta de puesta en común.Se adoptarán medidas para que no ocurra más y no exista esta falta de coordinación".

Desde el Consejo de Hermandades han aclarado que estas vallas son las que normalmente existen en los accesos a La Campana para impedir el acceso de público mientras pasan las cofradías. Normalmente son agentes de la Policía Local quienes las retiran o colocan, pero este año, en algunas ocasiones, no ha habido agentes en ese momento "y la seguridad privada no tiene potestad para moverlas porque está dentro del dispositivo de seguridad. Si no hay policías, no las podemos abrir", indican fuentes del Consejo. Desde la institución añaden que expondrán al CECOP esta situación pero, por ahora, han dado orden a la seguridad privada que se encarguen ellos de las vallas cuando no haya agentes.