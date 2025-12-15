SEVILLA FC
La Junta de Accionistas del Sevilla FC en directo
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio

Las imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana

La Virgen presidente la Capilla de los Marineros

Así está la Esperanza de Triana para el besamanos 2025

El besamanos ha arrancado este 15 de diciembre y se prolongará hasta el día 21. Durante los días 15, 16 y 17, coincidiendo con el triduo de reglas de la hermandad, podrá visitarse de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas. El jueves 18 y el viernes 19, el templo permanecerá abierto de manera continuada desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. El sábado 20, el horario será de 10.30 a 21.30 horas, mientras que el domingo 21 el besamanos se cerrará a las 15.00 horas, tras abrir a las 10.30.

Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
1/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
2/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
3/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
4/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
5/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
6/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
7/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
8/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
9/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio
Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros
10/10 Imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros / Rafa Del Barrio

También te puede interesar

Lo último

stats