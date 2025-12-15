Las imágenes del besamanos a la Esperanza de Triana

El besamanos ha arrancado este 15 de diciembre y se prolongará hasta el día 21. Durante los días 15, 16 y 17, coincidiendo con el triduo de reglas de la hermandad, podrá visitarse de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas. El jueves 18 y el viernes 19, el templo permanecerá abierto de manera continuada desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. El sábado 20, el horario será de 10.30 a 21.30 horas, mientras que el domingo 21 el besamanos se cerrará a las 15.00 horas, tras abrir a las 10.30.
